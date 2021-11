Atte Harjanne: Hybridivaikuttamiseen varautumiseen ja vastaamiseen tarvitaan keinoja sekä kansallisella että EU:n tasolla

- Valko-Venäjän toimet eivät kohdistu vain Puolaan, vaan koko Euroopan Unioniin. Mitä yhtenäisempään turvapaikkapolitiikkaan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan unioni pystyy, sitä vähemmän altis se tällaiselle vaikuttamiselle on. Silloin voimme estää ihmisten käyttämisen voimapolitiikan välineenä, ja samalla huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta myös unionimme rajoilla. Tämän puolesta Suomen on erittäin tärkeää jatkossakin tehdä töitä, Harjanne sanoi.

Harjanteen mukaan osa hybridivaikuttamiseen vastaamista on myös kyky ja valmius ulko- tai kauppapoliittisiin toimiin hyökkääjää vastaan. Tässäkin nimenomaan EU:lla on kokonsa puolesta vipua ja vaikutusvaltaa.

- Hybridivaikuttamiseen varautumiseen ja vastaamiseen tarvitaan siis toimivat keinot sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Paljon keinoja on jo käytössä, ja lisää on tarkoitus valmistella. Lopulta on silti niin, että koko yhteiskuntaa eri puolilta koettelevaa hybridivaikuttamista voi torjua vain koko yhteiskunta yhdessä. Turvallisuutta ei voi rakentaa vain erillisten turvallisuustoimien varaan: Kyse on pohjimmiltaan siitä, miten kestävää yhteiskuntaa rakennamme, Harjanne totesi.

- Samalla kun tämä hallitus tekee vakuuttavaa työtä Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden eteen, se rakentaa Suomea, joka on turvallinen oikeusvaltio; on oikeudenmukainen ja yhdenvertainen, on matkalla hiilineutraaliksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaavaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi ja joka vaikuttaa vakaamman, ennakoitavamman ja turvallisemman maailman puolesta. Tässä työssä hallituksella on vihreän eduskuntaryhmän täysi tuki, Harjanne päätti puheensa.

