– Kevään aikana tehdään monia merkittäviä ratkaisuja niin Suomen talouden ja työllisyyden kuin ilmaston ja ympäristön osalta. Me haluamme viedä Suomen polulle, jossa ilmastopäästöjä vähennetään ja luonnon köyhtyminen pysäytetään, talous kukoistaa ja kestävä siirtymä hyödyttää koko maata, Harjanne linjaa.

– Ryhmäpuheenjohtajalla on myös tärkeä tehtävä hallituspuolueiden välisissä neuvotteluissa. Uskon, että kaikilla hallituspuolueilla on halu pitää kiinni aiemmin sovituista tavoitteista ja löytää niihin avoimin mielin parhaat ratkaisut, joilla nousemme pandemiasta, korjaamme sen vahinkoja ja rakennamme kestävää yhteiskuntaa, Harjanne jatkaa.

Kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko jatkavat tehtävissään eduskuntaryhmän ensimmäisenä ja toisena varapuheenjohtajana.

Harjanne on haastateltavissa eduskuskunnan Valtiosalissa tänään kyselytunnin jälkeen klo 17:00.

Taustatiedoksi toimituksille

Atte Harjanne on 37-vuotias diplomi-insinööri, kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Ennen valintaansa kansanedustajaksi Harjanne toimi tutkijana Ilmatieteen laitoksella tutkimusalanaan ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset.

Saara Hyrkkö on 34-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Koulutukseltaan Hyrkkö on bioinformaatioteknologian ja työpsykologian diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Hyrkkö on espoolainen kaupunginvaltuutettu ja Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja.

Jenni Pitko on 35-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Koulutukseltaan hän on arkkitehti. Pitko toimii myös kaupunginvaltuutettuna Oulun kaupunginvaltuustossa ja on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa.