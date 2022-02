Atte Harjanne: Kremlin valtaa tukevan energian riippuvuudesta on päästävä eroon

– Venäjän eiliset toimet ovat räikeä kansainvälisen oikeuden ja Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin loukkaus. Toimet vievät synkkää tilannetta entistä synkemmäksi, eikä kyse ole vain Ukrainasta vaan koko Euroopan turvallisuuden periaatteista. On kriittisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö Euroopan unionista Yhdistyneisiin kansakuntiin tuomitsee Venäjän toiminnan ja tukee päättäväisesti Ukrainaa ja ukrainan kansaa Venäjän aggressiota vastaan, Harjanne sanoo.

– Euroopan yhtenäisyyden hajottaminen muun muassa disinformaation keinoin on pitkään ollut osa Kremlin pelikirjaa. Onkin enemmän kuin perusteltua, että Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia. Tämän yhtenäisen rintaman Putin mielellään hajottaisi, Harjanne lisää.

Lännen on vastattava Venäjän toimiin selkeästi ja voimakkaasti.

– Talouspakotteita on otettava käyttöön venäläisiä yrityksiä ja Venäjän johtoa vastaan. Riippuvuudesta Kremlin valtaa tukevaan energiaan on päästävä eroon. Turvallisuuden kannalta kriittisiä venäläistaustaisia hankkeita EU:ssa on nyt arvioitava hyvin kriittisesti. Tähän liittyen olisi tärkeää kuulla, millä tavalla hallitus aikoo tarttua puolustusministeriön aloitteeseen teettää riskianalyysi Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta, Harjanne kysyi.

Pääministeri Marin vastasi, että hankkeesta tullaan tekemään riskiarvio myös turvallisuusnäkökulmasta.

Harjanne muistutti myös, että Venäjän etupiiripolitiikan takana on Putin ja Venäjän johto, ja siitä kärsivät myös Venäjän kansalaiset.

– Venäjän hallinnon tuomittavien toimien ei pidä kääntyä yleiseksi venäläisvastaisuudeksi, Harjanne painotti.

Koko puhe luettavissa Vihreiden sivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/atte-harjanteen-ryhmapuhe-eduskunnassa-22-2-2022/