Atte Harjanne: Suomi tarvitsee vihreän tuottavuuten ohjelman - “Tuomme pöytään parempia vaihtoehtoja”

Vihreä eduskuntaryhmä vietti kesäkokoustaan Jyväskylässä 23.-24. elokuuta. Kansanedustaja ja Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne totesi torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on tulevalla hallituskaudella satsattava erityisesti tuottavuuteen sekä työn että luonnonvarojen osalta.

– Suomella on molemmilla saroilla paljon kirittävää. Olemme jääneet työn tuottavuudessa selkeästi jälkeen verrokkimaista, kuten Ruotsista. Vuoden 2008 negatiivinen tuottavuusshokki jätti Suomen takamatkalle, jota emme ole saaneet kirittyä, Harjanne kiteytti avauksensa teemoja blogissaan (tähän linkki).

– On välttämätöntä saada tehdystä työstä keskimäärin enemmän arvonlisää ja hyödynnettävä luonnovaroja arvokkaammin, jotta niitä voidaan kuluttaa vähemmän ja luontoa ja ilmastoa kuormittaa hellemmin, Harjanne jatkoi.

Harjanteen mukaan luonnonvaroja olisi välttämätöntä käyttää tulevaisuudessa säästäväisemmin ja arvokkaamminen. Harjanne mainitsi esimerkkeinä muun muassa metsäteollisuuden jalostusasteen nostamisen sekä panostukset kiertotalouteen. Harjanteen mukaan Suomi tarvitsee myös vihreän tuottavuuden ohjelman, jossa elinkeinopolitiikan määrätietoisena tavoitteena tulisi olla työn tuottavuuden ja resurssitehokkuuden parantaminen.

– Tällaista tuottavuutta ei voi tietenkään lailla säätää tai määrätä, vaan se vaatii laaja-alaista keinovalikoimaa. Uuden kehittäminen ja käyttöönotto ei onnistu ilman osaavia tekijöitä, mikä korostaa koulutuspanostusten ja sujuvan työhön johtavan maahanmuuton tarvetta, Harjanne kuvaili.

– Reilu kilpailu markkinoilla edistää tuottavuutta, ja sen esteitä on purettava. Investoinnit tulee tehdä mahdollisimman sujuviksi. Hyvä ympäristösääntely on tiukkaa, mutta ennakoitavaa ja sujuvaa, hän jatkoi.

Harjanne listasi myös käytännön esimerkkejä konkreettisista toimista, joilla vihreää tuottavuutta voisi edistää. Näitä ovat Harjanteen mukaan mun muassa verovinoumien ja tukien poistaminen, sekä erityisesti ympäristölle haitallisten yritystukien karsiminen. Harjanteen mukaan verotusta kannattaisi puolestaan hyödyntää resurssitehokkuuden kannustimena muun muassa maa-aineksen käytön, puun teollisen polton ja jätteen tuottamisen kattavammalla verotuksella ja maankäytön muutosmaksulla.

– Mitä laajemmin tällaiseen ekologiseen verouudistukseen riittää rohkeutta, sitä enemmän voidaan periaatteessa työn verotusta keventää, Harjanne totesi.

– Uuden hallituksen ohjelmassa on sinänsä useita hyviä vihreää tuottavuutta edistäviä kirjauksia. Kokonaisuudessaan linja on kuitenkin epäjohdonmukainen, ja rivien välistä maistuu vanhakantainen, muutosta vastaan haraava pro business -ajattelu. Sitä me vihreissä aiomme haastaa ja lyödä pöytään parempia vaihtoehtoja, Harjanne linjasi.