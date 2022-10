Atte Harjanne: “Vihreistä on turha tehdä syntipukkia muiden harkintakyvyn pettämiseen”

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina 9.10. jutun, jossa perattiin Paavo Lipposen ja tämän kolmen entisen avustajan osallistumista Venäjän kaasuputkihankkeen lobbaamiseen 90-00-luvuilla. Iltalehden uutisoinnissa 10.10. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm koetti vierittää syytä kaasuputkisuhmurointiin vihreiden niskoille.

- Vihreistä on turha yrittää tehdä syntipukkia harkintakyvyn pettämiseen ja kaasuhankkeiden riskien vähättelyyn. Laajemmin kaasuriippuvuuden suhteen saksalaiset ovat vastuussa omista energiapolitiikan virheistään, joita on itse asiassa tehty SPD:n ja CDU:n johdolla, Harjanne sanoo.



Vihreät ovat peräänkuuluttaneet energiapolitiikan ulko- ja turvallisuuspoliittisten vaikutusten huomioimista ja fossiilienergiasta irrottautumista vuosikymmenten ajan.

- Mitä ydinvoimaan tulee, on tietysti totta, että me vihreät vastustimme lisärakentamista. On hyvä kuitenkin muistaa, että tämä oli varsin yleinen kanta myös SDP:ssä, nykyisiä ministereitä myöten. Tarina vihreistä yksin ydinvoiman esteenä ei yksinkertaisesti ole tosi. Vihreiden ydinvoimakantaa on sittemmin päivitetty, ja olemme kaiken aikaa pitkänä linjana edistäneet muun muassa tuulivoimaa, energiatehokkuutta ja ylipäänsä fossiilisista irtautumista. Siitä työstä on nyt hyötyä, Harjanne sanoo.

Vihreiden riveistä on jo vuosikausia ja johdonmukaisesti muistutettu myös Venäjään liittyvistä riskeistä. Kun Nord Stream 1:stä keskusteltiin eduskunnassa vuonna 2009 silloiset Vihreät kansanedustajat Haavisto ja Pulliainen kritisoivat voimakkaasti ajatusta, että hanke olisi vain talous- ja ympäristöpoliittinen kysymys.

- Esimerkiksi Heidi Hautala, Ville Niinistö ja Oras Tynkkynen ovat saaneet rohkeista ja kaukonäköisistä huomioistaan Venäjän kehityksestä ja Venäjään kytkeytyneiden energiahankkeiden turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista aikanaan melkoista lokaa niskaan. En ole vielä nähnyt anteeksipyyntöjä, Harjanne sanoo.