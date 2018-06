Attendo investoi Kuopioon: yli 130 uutta asukaspaikkaa ikäihmisille ja kehitysvammaisille

Kuopiossa on aloitettu rakennustyöt neljässä Attendon uudessa kohteessa. Kohteista kaksi tarjoavat asumispalveluita senioreille ja kaksi kehitysvammaisille ihmisille. Vuoden 2019 aikana valmistuvat hoivakodit tarjoavat yli 130 asuntoa ja luovat yhteensä 70–80 uutta hoitoalan työpaikkaa Kuopioon. Rakennushankkeiden työllisyysvaikutus on noin 340 henkilötyövuotta.

Kuopion ydinkeskustassa on alkanut suuri tornitalohanke, Kuopion Portti, jonka ensimmäisessä rakennusvaiheessa valmistuu seniorikoti ikääntyneille. Kohteeseen tulee yhteensä 66 asuntoa, joista 31 on tehostetun palveluasumisen paikkoja ja 35 kevyemmän palveluasumisen seniorikoteja. Kuopion Portti rakentuu keskeiselle paikalle rautatieaseman viereen Puutarhakadulle. Attendolle käyttöön tulevien tilojen rakennuttaja on Suomen Hoivatilat Oy ja urakoitsija Lapti Oy.

Näkinpolulle Saaristokaupunkiin valmistuu 46-paikkainen hoivakoti, joka on suunnattu ensisijaisesti muistisairaille ja paljon tukea tarvitseville ikäihmisille. Rauhalliseen ympäristöön valmistuvan hoivakodin rakennuttajana toimii Avain Rakennuttajat Oy ja urakoitsijana Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy.

”Kuopio on Pohjois-Savossa meille hyvin tärkeä alue, jossa tarve erilaisille asumispalveluille kasvaa vauhdilla. Tarjoamalla monimuotoisia ja asukaslähtöisiä asumispalveluja oikea-aikaisesti voidaan säästää merkittävästi yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa. Lisääntyvän tarjonnan myötä myös kilpailu kiristyy, jolloin myös palvelujen käyttäjät hyötyvät edullisemmista hinnoista ja lisääntyneestä valinnanvapaudesta”, kertoo Attendon hoivapalveluiden myyntijohtaja Alex Gullichsen.

Attendon aluejohtaja Anne Flinkille Kuopio ja paikallisten ikäihmisten tarpeet ovat tuttuja: ”Kuopion alueen ikäihmisiltä on tullut runsaasti kyselyitä erimuotoisista asumis- ja palveluratkaisuista. Esimerkiksi Attendo Männistön Sydämessä ikäihmisiä on ilahduttanut se, että tarjoamme erikokoisia ja eritasoisesti varustettuja asuntoja ja palvelupaketteja kunkin asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioiden.”

”Kuten Attendo Männistön Sydän, myös tulevat ikäihmisten kohteemme huomioivat asukkaiden lisäksi naapuruston ikäihmiset. He ovat tervetulleita vierailemaan yksiköissämme, piipahtamaan vaikka lounaalla tai osallistumaan harrastetoimintoihin”, Flink kuvaa.

Ikäihmisten palvelukotien lisäksi Kuopioon valmistuu kaksi kehitysvammaisten ihmisten palvelukotia vierekkäisille tonteille. Leväsen Tuuttikujalle rakentuvista kodeista toinen on suunnattu aikuisille ja toinen nuorille. Nuorille avautuva kohde on 7-paikkainen pienryhmäkoti. Aikuisille suunnatussa palvelukodissa on 15 autetun asumisen paikkaa, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa kehitysvammaisille ihmisille. Molempien kohteiden urakoitsijana toimii Mediset Hoivarakentajat Oy.