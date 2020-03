Attendo kehottaa välttämään vierailuja hoivakodeissaan suojatakseen iäkkäitä asukkaitaan

Attendo antoi tänään ikäihmisten hoivakoteja koskevan ohjeistuksen, jossa kehotetaan välttämään vierailuja hoivakoteihin. Vierailujen sijaan läheisiä ja omaisia kannustetaan soittamaan Attendo-kodeissa asuville läheisilleen.

– Kehotus välttää vierailuja voi tuntua tiukalta, mutta sen tarkoitus on huolehtia siitä, että asukkaamme ja heidän läheisensä sekä omat työntekijämme voivat olla rauhallisin mielin, Attendon liiketoimintajohtaja Virpi Holmqvist painottaa.

Suomessa havaittujen Covid-19- eli koronavirustartuntojen määrä on lisääntynyt. Koronaviruksen riskit ikäihmisille ovat muita suuremmat, ja se aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille. Korkein riski on yli 80-vuotiailla. Tästä syystä Attendo näkee, että vierailuiden välttäminen on edellytys asukkaiden suojaamiseksi.

– Monet asukkaistamme ovat iäkkäitä tai muuten infektioherkkiä, joten suhtaudumme tilanteeseen vakavasti. Kannustammekin omaisia ja läheisiä vierailun sijaan soittamaan Attendo-kodeissa asuville läheisilleen. Puhelinyhteyden lisäksi olemme hankkimassa hoivakoteihin videoyhteydet mahdollistavia laitteita, jotta myös videopuhelut asukkaidemme ja heidän läheistensä välillä olisivat mahdollisia. Luonnollisesti huomioimme kuitenkin erilaiset tilanteet. Pidämme huolen siitä, että läheiset saavat tulla hoivakoteihimme ollakseen niiden asukkaidemme rinnalla, joilla on käsillä elämänsä viimeiset hetket, Holmqvist sanoo.

Pyydämme median edustajilta ymmärrystä, että poikkeuksellisen tilanteen vuoksi priorisoimme tällä hetkellä tilanteen johtamisen sekä viestinnän sisäisesti ja läheisten kanssa.