Attendo on ostanut Pielisen-Karjalan Dementiakodin sekä Juuan Hoito ja Hoivan

Attendo Oy on ostanut Pielisen-Karjalan Dementiakoti Oy:n sekä Juuan Hoito ja Hoiva Oy:n osakkeet 1. helmikuuta 2018. Yhtiöt tuottavat palvelukodeissaan Nurmeksessa ja Juuassa hoiva- ja asumispalveluja ikäihmisille ja päihdemuistisairaille. Työntekijät siirtyvät Attendolle vanhoina työntekijöinä.

”Olemme tyytyväisiä, että yrityskauppa syntyi ja ikäihmisten hoiva voi jatkua entisellään. Siun soten kiristynyt sijoituspolitiikka on tehnyt pienyrittäjän tilanteesta vaikean.”, sanoo Marko Lipponen, hoivakotien pääomistaja.



Pielisen-Karjalan Dementiakodilla on Nurmeksessa 36 asukaspaikkaa sisältävä Kotiniemen palvelukoti sekä 32 asukaspaikkaa sisältävä Kotirinteen palvelukoti. Kotiniemen kautta tuotetaan myös kotihoitopalveluja lähialueen ikäihmisille.



Juuan Hoidolla ja Hoivalla on 35 asukaspaikkaa sisältävä Tetriahon palvelukoti ja Tetritupa, jossa on 28 asukaspaikkaa.



Sekä Nurmeksen että Juuan palvelukodit sijaitsevat luonnonkauniissa ympäristössä ja noudattavat toiminnassaan Green Care -hoivaperiaatteita, jossa viljellään, hoidetaan kasvimaita ja arkeen liittyy eläinystäviä.



”Juuan ja Nurmeksen palvelukodit ovat arvostettuja ja olen iloinen, että pääsemme jatkamaan hyvin tehtyä työtä ikääntyneiden hyvinvoinnin eteen. Attendolla on myös Green Care -mallia noudattavia palvelukoteja, joten toimintamalli on tuttu ja mieluinen myös meille”, sanoo Anne Flink Attendosta.