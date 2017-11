Attendo Terveyspalvelut Oy:n Eurajoen terveysasema vuoden 2017 laatuterveyskeskus

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on nimennyt Attendo Terveyspalvelut Oy:n Eurajoen terveysaseman vuoden 2017 laatuterveyskeskukseksi. Palkinnon myöntämisen perusteena oli aktiivinen ja systemaattinen kehittämistyö, joka on perustunut monipuolisiin laatumittauksiin sekä hyviin ja jatkuvasti paraneviin hoitotuloksiin.

Eurajoen terveysasema on osallistunut aktiivisesti vuosittaiseen valtimotautien ehkäisyn laatumittaukseen. Tulokset osoittavat toiminnan erinomaista laatua. Terveyskeskus on myös jatkuvasti parantanut hoitotuloksiaan. Mittaus on osoittanut, että Eurajoella tehdään paljon hoitosuunnitelmia potilaiden kanssa yhteistyössä. Hoitosuunnitelma viitoittaa yhteisiä tavoitteita ja keinoja, joilla hyvään hoitoon pyritään.

Eurajoella noudatetaan hyvän hoidon periaatteita varmistamalla, että lääkkeiden käyttö toteutuu ja että sovitut laboratoriokokeet otetaan ajallaan, esimerkkinä diabeetikon munuaisten toimintakokeet. Pitkäaikaissairaiden kontrollikokeet on tehty Eurajoella poikkeuksellisen hyvin.

”Toimintamallissamme hoitajat varmistavat kaikissa sairausryhmissä, että tarvittavat mittaukset on tehty ja oleelliset hoitoon vaikuttavat asiat on arvioitu ennen potilaan siirtymistä lääkärinvastaanotolle. Olemme kiinnittäneet diabetesta sairastaviin erityistä huomiota. Uudella toimintamallilla olemme pystyneet parantamaan esimerkiksi diabeetikoiden sovittujen munuaistutkimusten määrän kolminkertaiseksi. Tulos on nyt maan parhaita. Attendo on toiminut Eurajoella 10 vuotta ja pyrimme siihen, että kehitämme toimintaamme koko ajan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi”, sanoo Marja Lampela Eurajoen terveysasemalta.

Kliiniset mittarit osoittavat, että tyypin 2 diabeetikoiden verensokerit ovat hyvällä tasolla. Samoin diabeetikoiden kolesterolitasot ovat hyvässä hoidossa. Pitkäaikaissairaiden tupakointi on maan alhaisimmilla tasoilla Eurajoella.

Eurajoella on kehittämisen painoalueena vuodesta 2016 ollut verenpainepotilaiden parempi hoito. Terveyskeskus on saanut selvän muutoksen hoitotasapainoihin kuluneen vuoden aikana. Verenpaineen hyvä hoito on tärkeää, kun halutaan ehkäistä aivohalvauksia ja sydäninfarkteja.

Vuoden 2017 laatumittaukseen osallistui 17 terveyskeskusta ja vertailussa oli kaikkiaan 3770 potilaan hoitotasapaino. Vuosittain tehtävässä valtimotautien hoidon laadun mittauksessa todettiin koko maan osalta myönteisenä, että potilaiden verenpainetasot ovat parantuneet.

Laatuverkosto kehittää hoitokäytäntöjä

Laatuverkosto on terveyskeskusten vapaa yhteenliittymä, jossa kehitetään parhaita toimintakäytäntöjä sekä vertaillaan hoitotuloksia. Laatuverkosto keskittyy toiminnan tehostamiseen siten, että huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat saadaan entistä nopeammin hoitotavoitteisiin. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston kohteina ovat diabetes, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydämen eteisvärinä, tupakasta vieroitus ja alkoholin suurkulutukseen puuttuminen. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on toiminut vuodesta 1994. Siihen kuuluu 30 terveyskeskusta ja mukana olevien terveyskeskusten alueella asuu lähes viidennes maamme väestöstä.