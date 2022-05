Attendon ja Muistiliiton yhteistyö vahvistaa hoivakotien henkilöstön kohtaamistaitoja

– Kolme neljästä hoivakodissa asuvasta iäkkäästä ihmisestä sairastaa muistisairautta. On erittäin tärkeää, että henkilöstöllä on osaamista kohdata sekä asukas että hänen läheisensä. Muistiliiton kehittämää Hyvän hoidon kriteeristöä on vuosien aikanahyödynnetty monissa hoivayksiköissä eri puolilla maata, sanoo Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu.

– Hienoa, että nyt voimme jatkaa työtä Attendon kanssa, Suomu sanoo.

Attendo-kodeissa eri puolilla Suomeaasuvista 12 000 asukkaasta suurin osa on ikääntyneitä ja heistä monella on muistisairaus.On asukkaiden ja heidän läheistensä etu, että mahdollisimman monet paikalliset toimijat tekevät yhteistyötä ja tukevat toinen toisiaan.

– On upeaa saada hyödyntää Muistiliiton asiantuntemusta ja osaamista. Muistiliitolla on pitkät perinteet myös läheisten tukemisessa, ja Muistiliitto on tehnyt todella hyvää työtä muistisairaiden läheisten kanssa tarjoamalla muun muassa vertaistukea ja tietoa. Myös meillä Attendolla halutaan parantaa kohtaamisia läheisten kanssa ja tämä yhteistyö sopii erittäin hyvin Läheisen kanssa –valmennuksemme jatkumoksi, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Läheisen kanssa -valmennus on osa noin kaksi vuotta sitten käynnistynyttä Attendon muutosmatkaa. Muutosmatka koostuu konkreettisista teoista, joilla parannetaan kohtaamisia eli toimintakulttuuria ja toimintamalleja.

Muistiliittoon valtakunnallinen muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

Attendoon julkisten asumis- ja terapiapalvelujen yksityinen tuottaja. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja vammautuneille ihmisille sekä mielenterveys kuntoutujilleyli 420 Attendo-kodissa. Attendo tuottaa myös lastensuojelu- ja terapiapalveluita.

Muistiliiton ja Attendon yhteistyöhön sisältyy vuosina 2022–2023 podcast-tuotantokausi, verkkosisältöjä sekäläheisten kohtaamiseen liittyvät koulutussisällöt.