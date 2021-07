Attendon Muurutvirran hoitokodin toiminta keskeytyy aluehallintoviraston valvonnan seurauksena osittain

Jaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on valvonut Muurutvirran hoitokodin hoitohenkilöstön määrää ja rakennetta, jotka eivät ole ollut luvan mukaisia. Muurutuvirran hoitokoti on Attendo Juankosken Hoiva Oy:n omistama.

Attendon Juankosken Hoiva Oy:llä on lupa yksityiseen ympärivuorokautiseen sosiaalipalvelujen tuottamiseen Muurutvirran hoitokodissa. Hoitokodissa on vanhusten (26 asiakasta) ja kehitysvammaisten (10 asiakasta) toimintayksikkö.



Kuopion kaupunki on valvonut hoitokoti Muurutvirran toimintaa huhtikuusta 2021 lähtien. Kuopion kaupungin yhteydenottojen johdosta aluehallintovirasto sopi tarkastuskäynnin tekemisestä Muurutvirran hoitokotiin 15.7.2021.Tarkastuskäynnin tarkoituksena oli selvittää, ovatko hoitokodin hoitohenkilöstön määrä ja rakenne toimiluvan mukaisia ja vastaavatko ne asiakkaiden tarpeisiin. Niillä on suuri merkitys asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.



Tarkastuskäynnillä saadun selvityksen ja sen jälkeen pidetyssä aluehallintoviraston, Kuopion kaupungin ja Attendo Juankosken Hoiva Oy:n kokouksessa todettiin yhteisesti, että tällä hetkellä vanhusten toimintayksiköllä ei ole riittävästi hoitohenkilöstöä. Attendo Juankosken Hoiva Oy on pyrkinyt rekrytoimaan henkilöstöä. Yksikön asiakas- ja potilasturvallisuutta ei pystytä turvamaan nykyisellä henkilökuntamäärällä.



Aluehallintovirasto kertoi kokouksessa, että se ryhtyy valmistelemaan vanhusten toimintayksikön toiminnan keskeyttämistä 23.7.2021 alkaen. Attendo Juankosken Hoiva Oy:ltä saadun selvityksen perusteella se pystyy varmistamaan 23.7.2021 saakka riittävän henkilökuntamäärän.



Attendo Juankosken Hoiva Oy ilmoitti aluehallintovirastolle 20.7.2021, että se keskeyttää vanhusten toimintayksikön toiminnan 23.7.2021 alkaen. Kehitysvammaisten toimintayksikön toiminta jatkuu luvan mukaisena. Sinne on siirtynyt hoitohenkilöstöä vanhusten toimintayksiköstä.



Aluehallintovirasto jatkaa kehitysvammaisten toimintayksikön valvontaa.



Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/5916/2021.



Lisätietoa



Aluehallintovirasto

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marko Kumpulainen, marko.kumpulainen@avi.fi

- Vuosilomien ja työtilanteen vuoksi yhteydenotot pyydetään lähettämään sähköpostilla.

Kuopion kaupunki

valvontatarkastaja Kauko Pursiainen, p. 044 718 3202, kauko.pursiainen@kuopio.fi (puhelimitse tavoitettavissa virka-aikana)

Attendo Juankosken Hoiva Oy

aluejohtaja Tuija Haatainen, p. 044 445 6157, tuija.haatainen@attendo.fi

Tiedotetta on korjattu 22.7.2021 klo 12.40: vanhusten toimintayksikön asiakasmäärä on 26 .