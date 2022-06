Audrey Hepburn – Rakastetun filmitähden vaietut lapsuusvuodet sodan keskellä

”En tosiaankaan tuntenut Audrey Hepburnia, mutta nyt tiedän enemmän kuin ennen ja kaipaan häntä voimakkaammin kuin koskaan.”

- Luca Dotti, Audrey Hepburnin poika, teoksessa Audrey Hepburn – Hollantilainen tyttö ja toinen maailmansota

Uutuusteos kertoo rakastetun näyttelijän vähemmälle huomiolle jääneestä lapsuusvaiheesta ja sen tähän asti vaietuista salaisuuksista. Muistelmateos käsittelee värikkäästi Hepburnin monikansallista sukutaustaa ja lapsuutta Alankomaissa ja Englannissa kuvaten koskettavasti erityisesti Hepburnin teinivuosia natsimiehityksen aikana. Lukijalle piirtyy tarkka kuva Velpin kaupungissa toimineen vastarintaliikkeen verkostosta, jonka auttamiseen Audrey muiden lasten tavoin rohkeudella osallistui. Teos raottaa verhoa tähteyden taakse tuoden esiin ihmisen, jolle muiden auttamisesta tuli lopulta elämän merkittävin tehtävä.

Audrey Hepburn (1929-1993) muistetaan erityisesti klassikkoelokuvista Loma Roomassa, Aamiainen Tiffanylla ja My Fair Lady. Lisäksi hän oli kuuluisa malli ja muoti-ikoni sekä Unifecin hyväntahdonlähettiläs, joka kiersi maailmaa puhuen lasten oikeuksien puolesta.

”Halusin, että Audreyn ihailijat voisivat aistia samat näyt, äänet, tuskan ja pelon, jotka tämä hollantilainen tyttö joutui miehityksen aikana kohtaamaan, sekä kokea ne taistelut, jotka muovasivat Audrey Hepburnista maailmanlaajuisen vaikuttajan” kertoo Robert Matzen uutuusteoksestaan.

Robert Matzen on yhdysvaltalainen kirjailija, joka on erikoistunut Hollywoodin kulta-aikana kukoistaneiden näyttelijöiden uraan ja toisen maailmansodan kauaskantoisiin vaikutuksiin heidän elämässään. Teoksissaan hän yhdistää huolella tehtyä tutkimustyötä ja mukaansatempaavaa tarinankerrontaa.

Audrey Hepburn ­– Hollantilainen tyttö ja toinen maailmansota ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 22.

