Augement vauhdittaa HJK:n matkaa sähköpotkulaudoilla

Helsingin tislaamolle maailmanluokan viskikellari 29.10.2021 15:08:12 EEST | Tiedote

Käsityötislaamo The Helsinki Distilling Company on pandemiakauden aikana rakentanut Sörnäisten panimon yli 160 vuotta vanhaan holvirakenteiseen jääkellariin maailmanluokan viskien kypsytyskellarin ja ainutlaatuiset tapahtumatilat. Kellari täydentää Helsingin ainoan tislaamon kokonaisvaltaiseksi ruokamatkailukohteeksi, jossa voi tutustua viskin valmistukseen, kypsytykseen ja makumaailmaan sekä nauttia korkealaatuisen tislaamoravintolan palveluista. Historiallisessa viskikellarissa on myös monipuoliset kokous- ja tapahtumatilat.