Aukiolorajoitukset eivät koske tiellä liikkujia – SSO:n ABC:t ja liikennemyymälät palasivat täyden palvelun taukopaikoiksi

Kauppakeskus Lohen vuokralaiset voivat joustavammin päättää omista aukioloistaan 12.3.2021 16:00:26 EET | Tiedote

Kauppakeskus Lohi haluaa helpottaa vuokralaistensa tilannetta koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa ja siirtyy käyttämään kaikkia liikkeitä ja ravintoloita velvoittavien yhteisten aukioloaikojen sijasta lyhyempiä minimiaukioloaikoja 13.3. alkaen. Tämän muutoksen myötä Kauppakeskus Lohen toimijoilla on mahdollisuus määritellä aukioloaikansa vapaammin. Muutos on voimassa toistaiseksi. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa, että palvelun aukiolo kannattaa tarkistaa nettisivuiltamme kauppakeskuslohi.fi. S-market palvelee jatkossakin pitkillä aukioloajoilla, ma-la 7-22 ja su 9-22 (15.3 alkaen). Myös Apteekki palvelee laajemmilla aukioloilla - muut liikkeet vähintään ma-su klo 12-18. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on erittäin tärkeää ja kauppakeskus Lohessa voi jatkossakin asioida turvallisesti lähikontaktit välttäen. Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuuteen ja turvallisen asioinnin varmistaminen on yhteispeliä. Käsidesiä on asiakkaiden saatavilla kaikkien sisääntuloje