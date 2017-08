Aukusti-festivaali järjestetään jo 17. kertaa Jalasjärvellä tulevana viikonloppuna

7.8.2017 13:08 | Aukusti -tapahtuma

Aukustissa on ohjelmaa koko viikonlopulle. Iltatapahtumien lisäksi mukaan mahtuu mm. lastenkonsertti ja markkinat. Tapahtumapaikkana toimii upea Lamminjärven alue Jalasjärven keskustassa. Viikonlopun huikein keikka koetaan varmasti lauantaina, kun harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja Ismo Alanko nousevat lavalle. Pohjonen Alanko yhtyeen musiikin syvänä ytimenä on ääni-improvisaatio, sekä kokeellisen hanurinsoiton ja punkhenkisen kitaroinnin yhteentörmäykset. Muita viikonlopun esiintyjiä ovat mm. Pete Parkkonen, Kasmir, Evelina, Kalevauva.fi, Jarkko Martikainen ja Martti Servo & Napander. 2017 vuoden uutuutena Aukustissa on oma festivaaliolut Luopajärven suora sekä Paintball-turnaus.

Viikko sisältää kuitenkin paljon muutakin ohjelmaa festivaalin lisäksi.Tänään 7.8. Aukustiviikko käynnistyy legendaarisella Aukustiradiolla, jota voi kuunnella aamuyhdeksästä lähtien taajuudessa 107,1 Mhz. Radio on kuunneltavissa perjantaihin asti. Myös perinteinen kansainvälinen Aukustileiri käynnistyy tänään, sillä Jalasjärvelle saapuu tuttuun tapaan kahdeksan nuorta ympäri maailmaa, jotka työskentelevät arkisin Aukustissa kahden viikon ajan ja pääsevät nauttimaan paikallisesta kulttuurista. Leiri järjestetään yhteistyössä Allianssin kanssa. Viikonloppu täynnä ohjelmaa Perjantaina 11.8. Aukustin päälavalla nähdään Kohta sataa –kappaleella viime aikoina suureen suosioon noussut Pete Parkkonen. Muita perjantain päälavan esiintyjiä ovat Kaija, Vadelmavene ja Vauvoja –hiteillä tunnetuksi tullut Kasmir, Suomen kuunnelluimpien naisartistien joukkoon kuuluva pop-tähti Evelina ja indie-rockia/elektropoppia soittava jalasjärveläistaustainen Sakia. Telttalavalla festariyleisöä viihdyttää vauva.fi-foorumilta sanoituksensa kerännyt trubaduuriyhtye Kalevauva.fi, jalasjärveläislähtöinen trubaduuri Don Huanpää, 17-vuotias Ilmajokelainen rap-artisti John ja kurikkalainen alternative-rokkia soittava trio The Road 97. Lauantai huipentuu Ismo Alangon ja Kimmo Pohjosen ääni-improvisaatioon Iltatapahtuman aloittaa 70- ja 80-lukujen punkkia soittava Loparit. Muita telttalavan illan esiintyjiä ovat YUP-legenda Jarkko Martikainen ja vaasalainen poppia ja progressiivista rockia yhdistelevä Unia. Lisäksi lauantain VIP-tilassa esiintyy hauskuuttamisen ammattilainen Jaakko Saariluoma. Lauantai illalla päälavalle astuu harmonikkataiteilija Kimmo Pohjosen ja Ismo Alangon muodostama yhtye, jonka musiikin syvänä ytimenä on ääni-improvisaatio. Vapaassa tunnetilassa syntyneistä soundeista, melodioista ja rytmeistä on kehitelty voimakkaita visuaalisia mielikuvia luovia sävellyksiä. Erilaiset ihmiskehosta lähtevät äänet, hypnoottiset hokemat ja lyyriset melodiat kohtaavat nykyteknologian ja purkautuvat ilmoille saatanallisina rituaalimenoina, kauniina hymneinä tai rujona tanssimusiikkina. Muita päälavan lauantain esiintyjiä ovat 20-vuotista uraansa juhlistava Martti Servo & Napander, jalasjärveläislähtöinen bilebändi Suhdeluku sekä elektronista musiikkia ja lyömäsoittimia yhdistelevä Takomo Percussion, josta myös löytyy jalasjärveläisiä juuria. Runsaasti oheisohjelmaa Lauantai päivänä Aukustin festivaalialueella on lisäksi perinteinen MLL Jalasjärven järjestämä lastenkonsertti, jossa perheen pienimpiä viihdyttää Kikattava kakkiainen. Telttalavalla lauantain käynnistää Sinä Olet Ihme ry:n järjestämä Kirjoita sydämeeni –konsertti, jossa päästään kuuntelemaan Miika Soinisen syvällisiä ja kauniita kappaleita. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsyAukustiviikonlopulta löytyy aiempien vuosien tapaan myös paljon erikoisohjelmaa. Jalasjärven yrittäjät järjestävät perinteiset Aukustimarkkinat vanhan Kirkonkylän ala-asteen pihassa. Jalasjärven Jalaksen lentopallojaosto järjestää Aukusti Beach –rantalentopalloturnauksen Pukkioniemen lentopallokentillä. Uutuutena tänä vuonna on NoHill Paintballin järjestämä Aukusti Paintball –turnaus, joka järjestetään lauantaina 8–16 joukkueen voimin. Värikuulasotaa pääsee kokeilemaan myös sunnuntaina, kun leikkimielinen yksilökisa järjestetään ensin päivällä 8–14-vuotiaille ja sen jälkeen aikuisille. Kaikki värikuulakisat pelataan liikennepuistossa Lamminjärven rannalla. Tapahtumalle oma olut - Luopajärven suora Olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että pitkäaikainen haaveemme omasta nimikko-oluesta toteutuu tänä vuonna Kaleva Brewing Companyn kanssa. Tuloksena on hedelmäinen, vaalea ALE-olut, joka on tyypiltään laadukas ja maukas seurustelujuoma. Oluen mahdollistaa Aukustin pitkäaikainen ravintolavastaava ja vuoden 2014 olutmestari Juha Sorsa. Nimekseen olut sai Luopajärven suora, sillä joskus määränpäätä tärkeämpää on sinne kuljettu matka. Olutta on mahdollista ostaa Aukustiviikonloppuna festivaalialueen anniskelupisteiltä.

