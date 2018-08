Aukustia vietetään tulevana viikonloppuna viimeistä kertaa

Mukula ry:n järjestämää Aukustia vietetään tuttuun tapaan Lamminjärven rannassa tulevana viikonloppuna 10.–12.8. Luvassa on muun muassa Disco Ensemblen viimeinen festarikeikka ja taiteilija Milla Paloniemen taidenäyttely ja työpaja, ja peräti kaksi festivaaliolutta.

Perjantaina festivaalin käynnistää kovassa nosteessa oleva, nuori suomalaisartisti Vesta. Yksi illan odotetuimmista esiintyjistä on joulukuussa lopettava Disco Ensemble, joka tekee koko uransa viimeisen festarikeikan Suomessa Aukustin päälavalla. Muita perjantain päälavan esiintyjiä ovat elektronista rokkia soittava Sara ja suomiräpin kärkinimi Gasellit. Telttalavalla yleisöä viihdyttää seinäjokinen 15-vuotias räppäri Joacim, kokeneista muusikoista koostuva rock-yhtye Animal Ritual ja vaihtoehtorokin viestintuoja Antivalent.

Lauantain festivaalialueella aloittaa aiemmilta vuosilta tuttu MLL Jalasjärven järjestämä Lasten Aukusti, jossa esiintyy lastenohjelmista tutut Maltti ja Valtti. Alkuillasta alueella järjestetään myös maksuton gospel-konsertti, jossa esiintyy jalasjärveläinen Mertsi Kuusisto & Kurikka House Band.

Iltaohjelman aloittaa päälavalla esiintyvä ”keskiolutjatsia” soittava Sir Elwood Duo, jonka perässä seuraa seinäjokinen Planet Case. Päälavan ohjelman päättää suomirokin kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Olavi Uusivirta. Telttalavalla nähdään Emma-ehdokkuudenkin napannut Pimeys ja jalasjärveläistaustainen bilebändi Suhdeluku.

Olemme panostaneet tänäkin vuonna myös oheisohjelmaan. Perinteiset Beach Volley –turnaus, Markkinat ja Leffasunnuntai saavat tänä vuonna rinnalleen uutuutena taiteilija Milla Paloniemen I #@!<3 Jalasjärvi -näyttelyn ja työpajan. Jalasjärveläissyntyinen mm. Kiroilevasta siilistä tunnettu Paloniemi palaa kotikonnuilleen 9.–11.8. Kuka tahansa voi kävellä sisään piirtämään yhdessä Millan kanssa, ja ihailla samalla myös hänen teoksiaan.

Aukustiradio soi tuttuun tapaan koko festariviikon maanantaista perjantaihin. Tänä vuonna paikalliset nuoret tekevät ohjelmasisältöä päivittäin ennätykselliset 12 tuntia. Radiota voi kuunnella kellon ympäri taajudella 107,1 Mzh tai osoitteessa aukusti.fi/radio. Aukustilauantaina Jalasjärven murtoharjulla nähdään myös A-P Niemi Oy Rallicross SM -kilpailu.

Uutuutena festivaalialueen juomatarjonnassa on tänä vuonna peräti kaksi omaa festivaaliolutta. Aukusti-oluen on pannut Olavi Mensio Kallio Breweryltä. Oluessa on käytetty ainesosana Jalasjärven vaakunasta tuttua koivua. Osa koivunlehdistä on kerätty festivaalialuetta ympäröivistä koivuista. Toisella oluella juhlistetaan yli 30-vuotiasta Mukula ry:tä. Ohramaltaisen possuoluen on pannut Juha Sorsa Kaleva Brewing Company:ltä. Juha on vakiokasvo Aukustin VIP:in anniskelussa ja olutmestarina tietää mistä "Jalasjärviset mukulat" pitävät.

Kuten monet lähteet ovat jo uutisoineet, Mukula ry järjestää Aukustin tänä vuonna viimeistä kertaa. Tapahtumaa jo 18. vuotta luotsaavat Mikko Jokipii ja Juha Siirtola ovat yhdessä muun työryhmän kanssa päättäneet siirtyä muihin tehtäviin. Tapahtumaa on järjestetty erityisesti rakkaudesta omaa kotiseutua kohtaan, ja yhdistys haluaakin nyt palata alkujuurilleen, palvelemaan nuorempaa väkeä. Vaikka Aukusti järjestetäänkin viimeistä kertaa Mukula ry:n toimesta, on yhdistys avoin jatkajan löytämiselle. Pallo annetaan mielellään eteenpäin, jos sopiva jatkaja löytyy.