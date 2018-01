Aulaneuvojat ja vapaaehtoiset oppaat avustavat asiakkaita Kalasatamassa

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen palkataan asiakkaiden avuksi aulaneuvojia. Aulaneuvojat kertovat Kalasataman palveluista ja ilmoittautumiskäytännöistä sekä opastavat asiakkaita kulkemaan oikeaan paikkaan.

Kiireettömiä kohtaamisia Kalasatamassa

Kalasatamassa voi tavata myös vapaaehtoisia aulaoppaita. He ottavat asiakkaita vastaan keskuksen ala-aulassa.

-Kalasatamassa aulaoppaat ovat hakeutuneet mukaan toimintaan välittävinä kaupunkilaisina, joilla on halu kohdata muita helsinkiläisiä ja luoda toiminnalla hyvää meininkiä uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen, kertoo vapaaehtoistyön koordinaattori Eliisa Saarinen.

Helsingillä on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnassa. Myös Kalasataman vapaaehtoiset oppaat ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja perehdytyksen. Vapaaehtoisia aulaoppaita sitoo vaitiolovelvollisuus, ja asiakkaat voivat luottamauksella kysyä heiltä neuvoa ja opastusta tarvittaessa. Aulaoppaat ovat valmiita kiireettömään arjen kohtaamiseen ja luovat osaltaan Kalastaman viihtyisyyttä.

Vapaaehtoisia aulaoppaita voi tavata päiväsaikaan. Kukin heistä on paikalla tunnin pari päivässä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Aulaoppailla on päällään hupparit, joissa lukee ”vapaaehtoinen”. Aulaneuvojat puolestaan tunnistaa t-paidoista, joissa on Helsinki-tunnus.

Kalasataman uusi terveys- ja hyvinvointikeskus mahdollistaa monipuolista järjestö- ja oppilasyhteistyötä.

-Tulemme jatkossa kartoittamaan yhteistyön ja kumppanuuden mahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa, mutta myös meihin päin voi olla rohkeasti yhteydessä, Eliisa Saarinen sanoo.

Terveys- ja hyvinvointikeskus aukeaa helmikuussa

Kalastaman terveys- ja hyvinvointikeskus avaa ovensa maanantaina 5. helmikuuta.

Se tarjoaa saman katon alla monipuoliset ja sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kalasatamaan siirtyvät Herttoniemen, Kallion ja Vallilan terveysasema- ja hammashoitolapalvelut ja lisäksi keskuksesta saa kuntoutus-, psykiatria- ja päihdepalveluja, nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluja sekä vammaisten ja maahanmuuttajien palveluja.

Uusi terveys- ja hyvinvointikeskus on auki arkisin klo 7–20.

Nähdään Kalasatamassa

Kalasataman alueella rakennetaan paljon uutta, mutta keskus on silti helppo löytää. Julkiset liikenneyhteydet ovat niin hyvät, että suosittelemme niiden käyttöä.

Lämpimästi tervetuloa Kalasatamaan!

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, Työpajankatu 14 A

www.hel.fi/sote

Katso usein kysytyt kysymykset

Facebookissa: Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

Lisätietoja:

Lilli Väisänen, johtava ylihoitaja

p. 040 620 7828, lilli.vaisanen(at)hel.fi

Eliisa Saarinen, vapaaehtoistyön koordinaattori

p. 050 595 5322, eliisa.saarinen(at)hel.fi