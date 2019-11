Aulis Lundell Oy vahvistaa organisaatiotaan

Rakennustuoteinnovaatioistaan tunnettu Aulis Lundell Oy on nimittänyt DI Jukka Suutarin liiketoimintajohtajaksi 25.11. alkaen. Vahvassa kasvussa olevan perheyhtiön tavoitteena on vahvistaa johtamista, kehittää menestyksekästä liiketoimintaa ja lisätä jalansijaa pohjoismaisilla markkinoilla.

Jukka Suutarilla on kattava kokemus useilta teollisuuden aloilta. Hän on uransa aikana työskennellyt Suomen lisäksi muun muassa Saksassa. Viimeiset viisitoista vuotta Suutari on toiminut myyntitehtävissä vastuualueinaan kotimaan lisäksi muut Pohjoismaat ja Venäjä.

- On hienoa liittyä Lundellin tiimiin. Lohjalaisena tunnen yrityksen entuudestaan, ja olen seurannut sen uutisia vuosien ajan. Yhtiö on vakaalla ja vahvalla pohjalla ja innovoi ennakkoluulottomasti. Vastaavasti B2B-myynti ja kansainväliset markkinat ovat omia vahvuuksiani ja uskon, että niille on käyttöä Aulis Lundellin strategiassa 2020-luvulla. Näen tässä myös hienon mahdollisuuden kehittää omaa osaamistani, toteaa Jukka Suutari.

- Jukka Suutari on erinomainen vahvistus operatiiviseen johtoomme, ja olen iloinen saadessani hänet kehittämään organisaatiotamme. Katsomme jo pitkälle eteenpäin ja tähtäämme myös uusille markkinoille. Jukalla on kansainvälisestä liiketoiminnasta näyttöjä ja osaamista, joka meiltä on puuttunut, vahvistaa toimitusjohtaja Leena Lundell.

Aulis Lundell Oy on viimeisten kahden vuoden aikana investoinut tuotantoteknologiassaan robotisaatioon ja automaatioon, mikä on tuonut lisäkapasiteettia ja uusia mahdollisuuksia myös tuotekehitykseen. Vastuullisesti toimiva yritys panostaa voimakkaasti kestävään kehitykseen, mistä tuoreimpana osoituksena ovat kaikkien tuoteperheiden EPD-ympäristöselosteet rakentajille ja suunnittelijoille.