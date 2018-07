Aune, Risto, Rami ja Rousku eivät kesälomaa kaipaa

Elo vahvistaa työhyvinvointiosaamistaan Turussa ja ympäröivissä maakunnissa 3.5.2018 09:09 | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon työhyvinvoinnin kehittämistiimiin on nimitetty uusi asiantuntija. Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Päivi Savolainen aloitti tehtävässään 12.4. Savolaisen päätoimipaikka on Turku, josta käsin hän työskentelee Länsi-Uusimaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sijaitsevien asiakkaiden kanssa. Savolainen siirtyi Eloon Lean5 Europe Oy -valmennustalosta. Hänellä on pitkäaikainen kokemus elinkeinoelämän kehittämistyöstä, varsinais-suomalaisesta yritysyhteistyöstä sekä organisaatioiden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Hänen erikoisosaamistaan on erityisesti joustavuutta ja jatkuvaa parantamista painottava Lean-johtamisfilosofia. Koulutukseltaan Savolainen on hallintotieteiden maisteri. Hän raportoi tehtävässään työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuoriselle. ”Nykyajan työelämässä varmaa on vain jatkuva muutos”, kertoo Savolainen. ”Ne organisaatiot ja yksilöt, jotka sopeutuvat jatkuvasti uuteen, pärjäävät ja menestyvät. Aiemmissa tehtävissäni olen päässyt n