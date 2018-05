Aurinkoenergiaa Helsingin kaupungin rakennuksiin

Helsingin kaupungin rakennuksissa siirrytään askel kerrallaan aurinkoenergian aikaan. Kaupungilla on ollut parin vuoden ajan käynnissä projekti, jonka yhteydessä se asentaa aurinkovoimaloita sopiviin rakennuksiin. Tällä hetkellä valmiita aurinkoenergiavoimaloita on valmistunut yli kymmeneen kohteeseen.

Ehkä tunnetuin kohde on Finlandia-talo, jonka katolle asennettiin aurinkopaneelit vuonna 2016. Helsingin Sataman vuonna 2017 valmistunut Länsiterminaali tuottaa valaistuksen tarvitseman energian aurinkovoimalla, sillä uusien matkustajasiltojen päälle asennettiin 156 aurinkopaneelin kokonaisuus.

Helsinkiläisistä kouluista aurinkoenergiaa hyödyntävät Hiidenkiven peruskoulu, Keinutien ala-aste ja Torpparinmäen peruskoulu. Aurinkolahden ja Latokartanon peruskouluissa aurinkosähköjärjestelmät ovat toimineet jo vuodesta 2009.

Tänä vuonna aurinkovoimala on valmistunut Tukkutorin lihatukkuhallin katolle Teurastamon alueelle. Mellunkylän pelastusaseman katolle on valmistunut toukokuussa edistyneitä optimisaattoripaneeleita hyödyntävä aurinkosähkövoimala.

Tyypillinen aurinkovoimala on kooltaan 40–50 kilowattia. Aurinkovoiman ansiosta rakennuksen sähkölasku pienenee tyypillisesti 2–20 prosenttia.

Laajasalossa sijaitsevan päiväkoti Yliskylän upouusi rakennus hyödyntää sekä aurinkosähköä että maalämpöä, ja talosta on tulossa pitkälti energiaomavarainen. Aurinkopaneelit tulevat myös vuonna 2019 valmistuvan uuden päiväkoti Neulasen katolle Myllypuroon.



Helsingin kaupunki edistää järjestelmällisesti uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia rakennushankkeissa, joissa on valmisteilla joko laaja peruskorjaus tai uudisrakennus.

Aurinkovoimaloiden jättejä on tuloillaan

Suurin potentiaali aurinkosähkön hyödyntämiselle on luonnollisesti suurilla rakennuksilla, joiden kattorakenteet voidaan suunnitella jo alun perin aurinkopaneeleille sopiviksi.



Ensimmäiset suuret aurinkovoimalat ovat jo valmistuneet, sillä HSY toteutti Pitkäkosken vedenpuhdistamolle 475 kilowatin aurinkovoimalan vuonna 2017 sekä tätä ennen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle 257 kilowatin, Vanhankaupungin vedenpuhdistamolle 105 kilowatin ja Espoon Mikkelänkallion tukikohtaan 117 kilowatin aurinkovoimalat. HSY:n pääkonttorin katolla sekä Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemilla on myös aurinkovoimalat. HSY:llä on suunnitteilla lähivuosille useita merkittäviä uusia voimalatoteutuksia.

HKL-liikelaitos tiedotti huhtikuussa 480 kilowatin voimalasta, joka asennetaan metrovarikon katolle loppuvuodesta 2018. HKL:n mukaan aurinkovoimala on taloudellisesti kannattava investointi ja se maksaa itsensä takaisin 14 vuoden aikana. Metrovarikon aurinkovoimala toteutetaan paneelikohtaisilla optimisaattoreilla, jotka tuovat voimalan sähköntuotantoon tehokkuutta, joustavuutta ja turvallisuutta.

Tukkutorin alueelle suunnitellaan uutta pakastamorakennusta, jonka katolle on tulossa 350 kilowatin tehoinen aurinkovoimala.

Kunnat yhdistivät voimansa aurinkovoimaloiden tilaajana



Helsingin kaupunki on mukana vuonna 2016 tehdyssä kuntien yhteishankinnassa, joka koskee aurinkosähköjärjestelmiä. Toimittajaksi valikoitui GEF (GreenEnergy Finland Oy), joka toimittaa järjestelmät avaimet käteen -periaatteella joko kertahankintana tai perustuen kuukausimaksuun.

Helsingin uusi kaupunkistrategia asettaa kaupungille kunnianhimoiset ilmastotavoitteet: Helsingistä tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 60 prosenttia vuosina 1990–2030. Tavoite edellyttää huomattavaa uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä.

Helsingin kaupungin aurinkovoimalahankkeita, voimalateho (kWp) ja valmistumisvuosi

Valmistuneet aurinkosähkövoimalat

Mellunkylän pelastusasema 42,4 kWp, 2018

Tukkutorin lihatukkuhalli 65,6 kWp, 2018

Päiväkoti Yliskylä 25 kWp, 2018

Torpparinmäen peruskoulu 27,5 kWp, 2017

HSY:n Pitkäkosken vedenpuhdistamo 475 kWp, 2017

HSY:n Mikkelänkallion tukikohta Espoo 117 kWp, 2017

HSY:n Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos 105 kWp, 2016

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 257 kWp, 2016

Hiidenkiven peruskoulu 44,5 kWp, 2017

Helsingin Satama, Länsiterminaali 50 kWp, 2017

Finlandia-talo 47,7 kWp, 2016

Vuosaaren satama 18 kWp, 2015

Ennen vuotta 2015

Korttelitalo Kanava 17,25 kWp, 2012

Viikin toimistotalo 60 kWp, 2011

Latokartanon peruskoulu 10 kWp, 2009

Aurinkolahden peruskoulu 20 kWp, 2009

Suunnitteilla olevia aurinkovoimaloita

HKL, Roihupellon metrovarikko 480 kWp, 2018

Päiväkoti Neulanen 23 kWp, 2019

Tukkutorin alueen uusi pakastamo 350 kWp