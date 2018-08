Aurorassa on syyskaudella ohjelmaa kolmen talon voimin

Espoon Järvenperässä sijaitsevan kulttuurikeskuksen uusi aikakausi on alkanut: kolmen talon kortteli on valmis ja pian myös pihapiiri!

Syksyn esitykset remontoidussa Meijerissä

Meijeri-rakennus avattiin virallisesti Espoo-päivänä, ja syksyn aikana esityksiä pääsee katsomaan upouusissa tiloissa! Ensimmäisenä voi tulla katsomaan vaikkapa Nukketeatteri Sampoa, joka kyläilee Aurorassa Lennä lennä leppäkerttu -esityksellään ke 26.9. klo 10.00. Liput 12 €. Ohjatut lapsiryhmät 9 €/lapsi, ohjaajat 1 €. Varaukset ja tiedustelut: p. 020 7352235, toimisto@nukketeatterisampo.fi Ennakkoliput Nukketeatteri Sampon verkkosivuilta.

Lelumuseo goes Aurora ja Kutitus jälleen Aurorassa

Lelumuseo Hevosenkenkä goes Pikku-Aurora la 1.9. klo 10.00-14.00! Lego-palikka täyttää tänä vuonna 60 vuotta, ja Aurorassa vietetään Lego-palikan synttärietkoja! Luvassa on yhteistä rakentelua, Lego-aiheinen visailu sekä Lego-aarteen metsästys. Vapaa pääsy.

Lauantaipajatukset jatkuvat pitkin syksyä: ensimmäisinä tulossa on tekstiilituunausta la 8.9. ja Karakallio Creativen taidetyöpaja: Helsinki Design Week 2018 15.9. Unohtamatta tietenkään erityisiä Unelmalauantaita, jolloin ohjelmaa on enemmän. Ensimmäisessä Yön Usva -työpajatuksessa puuhaillaan sekä seikkaillaan aistihuoneessa! Vapaa pääsy.

Lasten ja nuorten Kutitus-festivaali laajeni Espoon kulttuurikeskuksesta Auroraan keväällä ja myös syksyn Kutitus-festivaalin ohjelmistoa nähdään Aurorassa. Kutitus-Etkojen ohjelmassa la 29.9. on Mystinen merenalainen maailma! Vapaa pääsy. Kutitus-festivaali tarjoaa monipuolista ohjelmaa Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa 3.-7.10. ja Lasten kulttuurikeskuksessa Aurorassa Järvenperässä 3.-4.10.

Aikuisten omat

Aikuisten oma käsityöklubi Tilda kokoontuu torstaisin 30.8. alkaen klo 17.30-20.30. (Ei pyhäpäivinä). Klubilla tehdään omia projekteja yhdessä, vertaisvoimin pehmeistä materiaaleista. Vapaa pääsy.

Suositut Miesten illat saavat jatkoa ti 4.9. lähtien. Illoissa vaihtuvat teemat: syksyllä aiheina mm. kulttuuri, seksuaalisuus ja historia. Tarkemmat tiedot tulossa Facebookiin ja verkkosivuille.

Aikuisten Kehon ja mielen hengähdyshetkiä - lepolounget jatkuvat kerran kuussa perjantaisin 7.9. alkaen klo 18.00. Ensimmäisenä vuorossa on Yläsävellaulu healing & meditation -ilta, jonka ohjaa Pia Lindvall.

Syksyn ensimmäinen AuroranILTA on DIY -ilta, joka pidetään 18.9. AuroranILTA on yhdessä tekemistä ja olemista. Illoissa on vaihtuvia sisältöjä. Vapaa pääsy!

Koululaisten maksuttomat Hop!-kulttuurikerhot starttaavat viikolla 36. Koko kerhotarjonta löytyy Auroran kerhot-sivulta.

Auroran pihamaalla remonttihommat jatkuvat (parkkipaikka on osoitteessa: Träskändanristi 4, ent. Aurorankodin parkki).

Tilanvuokraus Aurorassa

Auroran kokonaisuuteen kuuluu kolme rakennusta, joita kutakin vuokrataan. Taidetalo toimii taiteen, tekemisen ja luovuuden talona. Tilanhoitajantalo on kohtaamisten, avoimen toiminnan, osallisuuden ja yhteistyön tila. Meijeri painottuu esittävään taiteeseen, kokous- ja seminaarikäyttöön sekä yksityiseen juhlakäyttöön. Lue lisää tiloista tai ota yhteyttä: aurora.tilat@espoo.fi / 09 - 816 83364