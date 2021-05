Aurum-rakennus valmistui ja luovutettiin pääkäyttäjille, Åbo Akademille ja Turun yliopistolle sekä rakennuttajalle Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle huhtikuun lopulla

Jaa

Yliopistonmäelle noussut Aurum-rakennus on Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä Turun yliopiston kemian laitoksen uusi koti. Käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan suunnittelutyöhön alusta alkaen.

Aurumin 20 000 m² yhteiskäyttörakennus sisältää opetus- ja tutkimustiloja, laboratoriotiloja, kokoontumistiloja, toimistotiloja sekä näihin liittyviä aputiloja. Rakennukseen tulee myös yliopistoille yhteisiä opetus- ja laboratoriotiloja.

– Uusi aikakausi alkaa, kun tiedekunnan toiminta siirtyy kolmesta rakennuksesta yhteen. Yhteiset tilat ja laitteet vahvistavat aktiivista ja tärkeää yhteistyötä Turun yliopiston kanssa ja tiedekunnan sisällä. Aurum on moderni ja joustava rakennus, jolle on myönnetty ympäristösertifikaatti erinomaisella arvosanalla. Se tarjoaa henkilöstöllemme laadukkaan työympäristön ja tukee Åbo Akademin kestävyystavoitteita. On hienoa saada toivottaa opiskelijat tervetulleiksi uusiin tiloihin, kun he voivat vähitellen palata kampukselle, sanoo Patrik Henelius, Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani.

− Aurumiin muutto yhdessä Åbo Akademin kanssa tulee tiivistämään ja syventämään pitkään jatkunutta yhteistyötämme entisestään. Esimerkiksi yhteisen analytiikkakeskuksen palveluita ja asiantuntemusta pystytään nyt laajentamaan, mikä hyödyttää sekä molempia yliopistoja että alueen yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita, kertoo Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani Juha-Pekka Salminen.

Rakennukseen tulee lisäksi myös Kårkaféernan ravintola, CampusSportin kuntosali sekä Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska föreningen i Finland TFiFin aluetoimisto TFiF&TEK Lounge ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Länsi-Suomen toimisto. Muutot tehdään pääsääntöisesti kesän aikana.

Tiloja lähdettiin kehittämään ennakkoluulottomasti toiminnot keskiössä, ja ne toteutetaan muuntojoustavina. Rakennuttajana toimi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), pääsuunnnittelijana toimi Aihio Arkkitehdit Oy:n Piia Viitanen, Skanska Talonrakennus Oy toimi projektinjohtourakoitsijana ja Saraco Oy rakennuttajakonsulttina.

Rakennusurakka onnistui erinomaisesti ja tästä syystä SYK palkitsi Aihio Arkkitehdit Oy:n, Skanska Talonrakennus Oy:n ja Saraco Oy:n hyvän rakentamisen kunniakirjoilla rakennuksen luovutuksen yhteydessä 30.4.2021.

− Rakennushanke on toteutettu keskelle merkittävää kulttuuriympäristöä ja käytössä olevaa yliopistokampusta. Vaativa rakennushanke on onnistuneesti valmistunut aikataulussa ja budjetissa ja hyvässä yhteistyössä kaikkien hankkeen osapuolten ja alueen toimijoiden kanssa, toteaa Aki Havia, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä.

Kunniakirjan erityismainintoina ja perusteina kunniakirjan myöntämiselle olivat seuraavat seikat: Kohde on luovutettu tilaajalle sovitussa aikataulussa täysin valmiina. Hanke on toteutunut kustannustavoitteessa toteuttaen käyttäjien asettamat tavoitteet. Hankkeessa on toteutunut osapuolten välinen loistava yhteistyö ja yhteishenki. Hankkeessa on toteutunut tavoitteellinen, ratkaisukeskeinen, avoin ja toisia kunnioittava työskentelytapa sekä keskustelukulttuuri myös poikkeuksellisten olosuhteiden aikana.

− Kun kaikki työskentelevät yhteisen päämäärän ja tavoitteen eteen syntyy erinomainen lopputulos. Nyt rakennuksen valmistuttua voivat hankkeeseen osallistuneet tahot olla siitä erittäin ylpeitä. Avoin ja innostava yhteistyö alusta lähtien on siivittänyt vaativan hankkeen rakentamista. On ollut hienoa toteuttaa ainutlaatuista ympäristötehokasta ja toimivaa rakennusta, josta tulee merkittävä Suomen luonnontieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen keskittymä, toteaa tulosyksikön johtaja Vesa Hintukainen, Skanska Talonrakennus Oy.

Valokuva: Wellu Hämäläinen

Vastuullista rakentamista

Pääsuunnittelija Viitasen mukaan suunnittelutyötä on ohjannut ajatus siitä, että Aurumin yhteisestä aulasta tulee kampusalueen kohtaamispaikka. Toinen tärkeä tekijä on ympäristövastuullisuus.

Ympäristö huomioidaan kaikissa suunnitteluratkaisuissa, kuten materiaalivalinnoissa ja tilankäytön tehokkuudessa. Rakennuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit, ja lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään maaenergiaa.

Aurum on myös saanut suunnitteluvaiheen BREEAM-ympäristösertifikaatin arvosanalla Excellent ensimmäisenä yliopistorakennuksena Suomessa. Aurumin saavuttamat pisteet 77,7 % ovat poikkeuksellisen korkeat. Tämän uutisen julkaisuhetkellä Aurumin saamat pisteet ovat neljänneksi korkeimmat kaikista BREEAM-sertifioiduista rakennushankkeista Suomessa.

− Aurum sijoittuu keskiaikaisen Turun kulttuuriympäristöalueelle sekä kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Turun pitkä historia ja rakennetun ympäristön kerroksellisuus on nähtävissä harvinaisen pitkältä ajalta, samoin koulurakentamisen historia, joka on kehittynyt Turun Tuomiokirkon ympärysmuureissa toimineesta katedraalikoulusta. Nykyisin Åbo Akademin ja Turun yliopiston rakennukset sijaitsevat Turun Tuomiokirkon miljöössä integroituneena kaupunkirakenteeseen. Aurum rakennuksessa on tuotukin muistumana menneestä julkisivuun sama materiaali ja sävy, jota on käytetty yliopistonmäen rakennusten materiaalina, mutta eri kokoisena, valaisee pääsuunnittelija Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit Oy:stä.

Turun Yliopistonmäen miljöö on asettanut omat reunaehtonsa suunnittelutyölle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä, arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Turun yliopiston päärakennus on huomioitu muun muassa materiaalivalinnoissa.