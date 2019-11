Autoilijalle monipuolinen palvelukeidas - ekologinen ABC Kaari avautui

Auto alustoineen puhtaaksi, renkaat ja vanteet kiiltäviksi, tankki ja pissapoika täyteen alle kymmenessä minuutissa? HOK-Elannon ABC-ketjun uusin asema avautui Kauppakeskus Kaaren yhteyteen Kannelmäkeen, Kehä I:n varteen perjantaina 1.11. Autoilijan monipuolinen palvelukeidas tarjoaa asiakkaalle nopean, tehokkaan ja ekologisen autopesun, uudistuneen mittarikentän Eko E85- ja AdBlue-mittareineen sekä Lasol-lasinpesunesteen tankkauspistoolin.

Pesukadun 40-metrinen linjasto kuljettaa auton valitun pesuohjelman läpi noin 5 minuutissa, vuodenajasta riippuen. Pesukatu ottaa autoja vastaan minuutin välein, eli noin 60 autoa tunnissa, joten jonoja ei juurikaan muodostu. Odotusta kammoksuva voi vielä tarkistaa tilanteen ABC-mobiilisovelluksen jonokamerasta.

Avoinna 24/7

ABC Kaaren pesukatu tulee palvelemaan asiakkaitaan vuorokauden ympäri. Pesukadun avautuessa aukioloajat ovat arkisin klo 7-21, lauantaisin 8-20 ja sunnuntaisin 10-18, jolloin henkilökuntaa on paikalla. 24/7 aukiolo otetaan käyttöön toiminnan vakiintuessa. Öiseen aikaan klo 22-06 pesut maksavat 50 % normaalihinnoista. Pesun voi ostaa joko maksuautomaatista tai maksaa näppärästi mobiilisovelluksella.

Moderni ja valoisa

Hallin valoisuus ja puhtaus herättävät huomiota. Uudenaikaisten laitteiden ansiosta halli on helppo pitää siistinä.

– Kun myydään puhtautta, sen pitää meidän mielestämme näkyä asiakkaalle puhtaan auton lisäksi myös olosuhteissa, HOK-Elannon ABC-ketjun aluejohtaja Hannu Houni toteaa.

Suurin poikkeava asia pesukadulle ajettaessa on se, että auton vaihde jätetään vapaalle (automaattivaihteistossa ”N”) ja virta jätetään päälle. Tämä siksi, että kuljetin liikuttaa autoa pesulinjaston läpi, eikä auto liiku, jos renkaat ovat lukossa.



Lopputuloksen kannalta tärkeimmät vaiheet ovat esipesu ja viimeistelevä kuivaus. Viitisen minuuttia kestävän 40-metrisen matkan aikana auto voi kokea muun muassa vaahtoputouksen, alustanpesun, vanteiden pesun ja renkaiden kiillotuksen sekä vahakaaren ja vahan harjakiillotuksen.



Monipuolisesti ekologinen

ABC Kaaren pesukadulla käytetään ympäristöystävällisiä kemikaaleja. Valtaosa (80-90 prosenttia) auton pesuun käytettävästä vedestä on kierrätetty ja puhdistettu bioreaktorien avulla.

– Maan alle on upotettu neljä 25-kuutiometrin kokoista bioreaktoria, joiden sisällä tietty bakteerikanta käyttää ravintonaan kemikaaleja ja epäpuhtauksia. Monimutkainen prosessi, mutta noin sen voisi yksinkertaistaa, pesukadun toimittaja Prowash Oy:n asiantuntija Mikael Lindholm selvittää.

ABC Kaaren käyttämä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.



Pistoolilla pissapoikaan

Räntää, loskaa ja pakkasta on luvassa tulevien kuukausien aikana. Vaikkei koko autoa ihan joka roiskeen jälkeen pesisikään, on tuulilasi syytä pitää kirkkaana. ABC:n mittarikentän Lasol-tankkauspistoolista saa pissapojan täytettyä valmiiksi sopivan vahvuiseksi laimennetulla pesunesteellä helposti, nopeasti ja siististi.

– Pimeät ja loskaiset talvikuukaudet ovat liikenneturvallisuudelle haastavia. Lasol on mukana AKK:n Turvassa Tiellä -ohjelmassa. Kirkas tuulilasi lisää ajoturvallisuutta merkittävästi. On hienoa päästä mukaan tällaiseen jakelupilottiin pääkaupunkiseudulla, Lasolia valmistavan Berner Oy:n autonhoidon Category Manager Tomi Laitila toteaa.



ABC Kaaren automaattiasemalta:



- tutut polttoainelaadut 95E10, 98E5 ja Diesel

- Eko-E85-korkeaseosetanolipolttoneste

- SCR-varustettujen dieselautojen AdBlue-urealiuos

- Lasol-tuulilasinpesuneste

Imurointipiste

Automaattiaseman yhteydessä on kaksi auton imurointipaikkaa pesukadun katoksen alla. Imurointi on avajaistarjouksena maksutonta Kaaren pesukadun asiakkaille sen miehitettyjen aukioloaikojen aikana. Aukioloajat: ma-pe: 7.00-21.00, la: 8.00-20.00 ja su: 10.00-18.00.

Ilma- ja vesipiste

Automaattiasemalta löytyy digitaalinen ilmanpainemittari, jonka yhteydessä on vesipistooli.

ABC Kauppakeskus Kaari, Kantelettarentie 1, Kannelmäki

Lisätietoja:



HOK-Elannon ABC-ketju:

kenttäpäällikkö Noora Viertola, p. 010 76 60678

aluejohtaja Hannu Houni, p. 010 76 60676

Prowash Oy, Mikael Lindholm, p. 0500 402 015

Berner Oy, Tomi Laitila, p. 020 7914336