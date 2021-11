Autojen ylinopeudet vähenivät ja kävelijämäärät lisääntyivät – nopeat kokeilut tekivät kävelystä ja pyöräilystä entistä houkuttelevampaa   

HSL valitsi yhdessä Traficomin ja Väyläviraston kanssa toteutettavaksi neljä kävelyä ja pyöräilyä edistävää kokeilua, joita testattiin Helsingin seudulla kesällä ja syksyn aikana.

Kokeiluja toteutettiin Espoon Kauklahden Kauppamäellä, Helsingin Kasarmitorilla, Vantaan Martinlaaksossa ja Korsossa sekä Vihdin Nummelassa ja kirkonkylällä.

Valitut kokeilut selvittivät, miten viihtyisää ympäristöä ja opastuksia kehittämällä voidaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Kokeilussa testattiin esimerkiksi sitä, miten katutaiteella ja autojen ajonopeuksien rajaamisella voidaan lisätä viihtymistä ja turvallisuutta vilkkaillakin katuosuuksilla.

Kokeilut lisäsivät ympäristön viihtyisyyttä

Kaikissa kohteissa ihmiset kokivat ympäristön viihtyisyyden lisääntyneen kokeilujen myötä. Helsingin Kasarmitorilla jalankulkijamäärät lisääntyivät kokeilujakson aikana. Alueen yrittäjät olivat tyytyväisiä kokeilun tuomiin asiakasvirtoihin. Espoon Kauppamäessä ajonopeudet erityisesti räikeiden ylinopeuksien osalta laskivat.

”Katua elävöittävät maalaukset vaikuttavat olevan yksi nopea ja edullinen mutta tilapäinen keino lisätä kävelijöiden viihtyvyyttä ja koettua turvallisuutta rauhallisilla kaduilla ja jalkakäytävillä hyvin suunniteltuina ja sopivissa kohteissa”, projektipäällikkö Anna Jokinen Espoon kaupungilta kertoo.

Kokeilujen lopullisia vaikutuksia määrittelee se, miten niiden tuloksia käytetään hyödyksi jatkossa. Helsingin kokeilu jatkuu osana laajamittaista työtä kävelyn edistämiseksi. Vihdissä aiotaan jatkaa houkuttelevien pyöräilyreittien kehittämistä ja laajentamista koko kuntaan.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edellyttää liikenneväyliin panostamista

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vaatii panostamista sitä tukevaan infraan kuten liikenneväyliin.

”Nopeat kokeilut osoittavat, että pienetkin parannukset katutilaan koetaan erittäin tervetulleiksi ja liikkumisympäristön parantaminen kiinnostaa myös kunnissa. Ohjelman onnistumisia on, että kokeilujen vaikutuksia on arvioitu ja tietoa välitettyä niin seudulla kuin seudun ulkopuolelle. Kokeiluja toistettaessa niiden vaikuttavuus kertautuu”, kokeilujen ohjelmaa vetänyt Mette Granberg HSL:stä toteaa.

Kokeilut kytkeytyvät Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-yhteistyöhön ja ovat yksi MAL 2019 -suunnitelman mukainen toimenpide. Kokeilujen tulokset ovat avoimesti saatavilla avoimessa innovaatioalustassa Kokeilun paikassa.

Kasarmitorin kesäkatukokeilu, Helsinki

Helsingin kesäkatukokeilu toteutettiin Kasarmitorille nousevan jättiterassin yhteyteen. Katukokeilun avulla arvioitiin Helsingin keskustan käveltävyyden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä sekä parannettiin pandemiasta toipuvien tapahtuma- ja ravintola-alan toimijoiden olosuhteita tuomalla katutilaan viihtyisyyttä ja siten ihmisiä paikalle houkuttelevia elementtejä, kuten oleskelualueita ja parklet-terasseja.

Kokeilun yhteydessä testattiin ensimmäistä kertaa tavallista suurempaa, kolmen parkkiruudun kokoista parklet-terassia. Katutilakokeiluita ei ole Helsingissä aiemmin toteutettu näin laajan terassialueen yhteyteen.

Autoliikennettä rauhoitettiin kaventamalla ja mutkittelemalla ajorataa ja tuomalla kadunvarsipysäköinnin tilaan istuskelu- ja oleskelualueita, jotka muodostivat levähtämiseen soveltuvia ”luotoja”.

Kokeilu lisäsi jalankulkijamääriä kokeilujakson aikana. Alueen yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä kokeiluun. Terassilla vieraili yli 300 000 kävijää ja myytiin 110 000 ruoka-annosta. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Torikortteleiden ja WSP:n kanssa.

Kauppamäen pihakadun katutaide, Espoo

Kokeilun tavoitteena oli parantaa katumaalauksilla Kauklahdessa Kauppamäen pihakadulla kävelykokemusta, rauhoittaa autoliikenteen nopeuksia ja selkiyttää pihakaduksi merkityn ajoradan luonnetta autoilijoille sekä lisätä pihakadun liikennesääntöjen tunnettavuutta.

Taustana kokeilulle oli kävelijöiden palaute turvattomuudesta vilkkaasti liikennöidyllä asiointikadulla. Kauppamäkeen tehtiin väliaikaisia taidemaalauksia ajoradan asfalttiin.

Kokeilu saavutti tavoitteensa. Ylinopeutta ajavien määrä väheni 7 prosenttiyksiköllä ja etenkin räikeät ylinopeudet laskivat selvästi. Kokeilujakson päättyessä syksyllä 55 % ajaa ylinopeutta, kun toukokuussa ylinopeutta ajavien määrä oli 62 %.

Käyttäjähaastattelututkimusten mukaan katumaalauksia on pidetty positiivisina tai suhtautuminen niihin on ollut neutraalia. Haastattelujen perusteella myös ympäristön ja katutilan koettu viihtyisyys on parantunut maalausten jälkeen.

Kokeilu toteutettiin yhdessä Autoklinikka Oy:n ja OSG oy:n Viestintä kanssa. Maalaukset toteutti kaupunkikulttuuriyhdistys Mimmit ry.

Viihtyisä reittiopastus puistoihin, Vantaa

Hankkeessa toteutettiin viihtyisät reitit Korson juna-asemalta Ankkapuistoon sekä Martinlaakson juna-asemalta Jokiuomanpuistoon. Reittien viihtyisyyttä parannetiin asfalttiin maalattavian kukkien avulla. Maalausten lisäksi ensi keväänä reiteillä kukkii myös erilaisia sipulikukkia.

Kokeilun tuloksena reitit saivat piristystä ja paransivat asemanseutujen yleisilmettä. Haastattelututkimuksen mukaan katumaalauksista pidettiin ja samanlaisia toivottiin lisää. Niiden vaikutuksesta kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen ei ole toistaiseksi näyttöä.

Aktiivisten ihmisten Vihti kestävästi liikkuen, Vihti

Kokeilun tavoitteena oli saada asukkaat tutustumaan lähiympäristöön kestävästi liikkuen pyöräilyn reittejä parantamalla. Kokeilu pohjautui Vihdin osallistavan budjetoinnin yhteydessä esitettyyn kuntalaisten toiveeseen.

Tuotoksena valmistui matalan kynnyksen reitit ja kartat Vihdin suurimpiin taajamiin Nummelaan ja Kirkonkylään. Reittien varrelta kerättiin kiinnostavia kohteita, joihin lisättiin opastuksia.

Kokeilussa tuli ilmi, että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kiinnostaa yhdistyksiä ja kuntalaisia Vihdissä. Tulevaisuudessa tätä työtä jatketaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja laajennetaan ympäri kuntaa.