Autokeskus Airport toimii aurinkosähköllä

Autokeskus Airportissa toivotaan aurinkoisia kelejä. Autotalon katolle on toukokuussa asennettu 904 aurinkopaneelin sähkövoimala, ja jatkossa suuri osa autotalon sähköstä saadaan omalta katolta.

”Oma henkilöstömme on seurannut mielenkiinnolla aurinkopaneelien nostamista ja asentamista. Fiilis tuntuu olevan, että nyt on työnantajakin entistä paremmin ajan hermolla”, autotalonjohtaja Tero Pulkkinen kuvailee tunnelmia. ”Tähän asti toimipaikan katto on ollut tavallaan hukkatilaa. Nyt siellä on melkein 15 aarin laajuudelta aurinkopaneeleita tuottamassa energiaa”, Pulkkinen jatkaa.

”Aloite aurinkopaneelien asentamiseen tuli Vantaan Energialta. Meillä ei ollut mitään sitä vastaan, että saamme oman aurinkovoimalan”, kiinteistöpäällikkö Pasi Kekkonen kertoo. Kekkonen vastaa toimitilan omistavan Aro-Yhtymän kiinteistöistä ja tietää, miten paljon sähköä ison autotalon toiminta vaatii. Autotalossa riittää valaistavia neliöitä, ja autojen huolto ja maalaus vaativat nekin oman osuutensa.

Pulkkinen muistuttaa Autokeskuksen sitoutuneen autoalan Green deal -sopimukseen. ”Autokeskus on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä Green deal -sopimuksen mukaisesti. Aurinkosähkön ohella konkreettisia tekoja ovat muun muassa kaasu-, hybridi- ja sähköautojen määrän lisääminen työsuhde- ja esittelyautoina sekä sähköautojen latauspisteiden lisärakentaminen.”

”Aurinkopaneelit tuottavat aurinkoisena kesäpäivänä merkittävän osan autotalon sähkönkulutuksesta mukaan lukien tilojen valaistuksen sekä autohuollon laitteistot ja nosturit – ja myös sähköautojen lataamiset”, tuotepäällikkö Eero Pyhäranta Vantaan Energialta kertoo. Aurinkosähköteho Autokeskus Airportin sähköpaneeleissa on 280 kWp. Pyhäranta arvoi, että aurinkosähköjärjestelmällä kesäpäivänä tuotettavalla energialla sähköautolla ajaa noin 9 000 kilometriä. Vuosituotannolla päästäänkin sähköautolla jo useamman kymmentä kertaa maapallon ympäri.