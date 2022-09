Autokeskus Oy laajentaa Toyota-liiketoimintaansa Hyvinkäällä

”Toyota on uudistanut jälleenmyyjien ohjeistusta voimakkaasti. Se merkitsee sekä uudenlaista asiakaspalvelun mallia ja uutta myymäläilmettä. Me olemme ihan ensimmäisiä jälleenmyyjiä Suomessa ja koko Euroopassa, jotka saavat tämän uuden konseptin käyttöönsä. Siten Hyvinkäällä olemme eturintamassa tuottamassa uuden mallin mukaista asiakaskokemusta”, Autokeskuksen Hyvinkään ja Hämeenlinnan liiketoiminnoista vastaava autotalonjohtaja Markus Mäkitalo kertoo.

Autokeskuksen Hyvinkään toimipiste on autoliikeketjun pienin yksikkö, mutta se on kokoaan tärkeämpi. Toimitusjohtaja Karri Koskinen kertoo Hyvinkään laajan markkina-alueen olevan strategisesti tärkeä Autokeskukselle. ”Läsnäolo Hyvinkäällä tukee koko ketjua. Meillä on Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä täyden palvelun Toyota-liikkeet, ja tuleva sijainti on näkyvyydeltään, saavutettavuudeltaan ja markkina-arvoltaan erinomainen. Toiminnan laajentaminen on looginen seuraava askel nyt, kun liiketoiminta on päässyt vauhtiin.” Koskinen sanoo Autokeskuksen tulleen Hyvinkäälle rakentaakseen pysyvää jalansijaa. ”Autokeskus on perheomisteinen yritys, ja kuten perheyritykset yleensä, mekin teemme näitä ratkaisuja pitkällä tähtäimellä.”

Mäkitalon mukaan nykyinen hajautettu toimintamalli, jossa automyynti on kauppakeskus Willassa ja huolto eri tiloissa, on ollut toimiva, mutta kasvun rajat ovat tulleet vastaan: ”Uusissa tiloissa voimme laajentaa automyyntiä käytettyjen autojen puolelle.

Monimerkkivalikoiman rinnalle tulevat Toyota Approved -vaihtoautot. Meillä ei Willassa ole mahdollisuutta pitää vaihtoautoja esillä, joten tämä on selkeä parannus asiakkaita ajatellen.” Merkittävänä asiana hän nostaa esille myös isompien tilojen mahdollistaman nykyistä suuremman Toyota-huolto- ja korjauskapasiteetin.

”On hienoa päästä kevään lopulla omaan tupaan, mutta varmasti jossain vaiheessa tulee myös ikävä nykyisiä naapureita ja yhteisöä kauppakeskus Willassa”, Mäkitalo tuumii. Innostuneisuus uuden edessä on kuitenkin nyt päällimmäisenä. Arvioidun aikataulun mukaisesti Autokeskus pääsee käynnistämään toiminnot uudessa kiinteistössä toukokuussa 2023.

Autokeskus Oy:n uudet toimitilat Hyvinkäällä tulevat BRAND toimitilojen toteuttamaan kiinteistöön, jonka rakennustyöt ovat käynnistyneet Hyvinkään Sveitsinportin lähellä Helsinki-Tampere-moottoritien länsipuolella.

Autokeskus Oy on suomalaisen perheyrityksen Aro-Yhtymän omistama täyden palvelun autokauppaketju. Vuonna 2021 myimme yli 15 000 uutta sekä käytettyä autoa ja käsittelimme yli 110 000 huollon työtilausta. Autokeskuksen liikevaihto vuonna 2021 oli 335 m€. Huippuluokan tuotteet, parhaat kauppapaikat ja sitoutunut sekä osaava henkilöstömme ovat yhtiömme vahvuuksia. Palvelemme asiakkaitamme kahdeksalla paikkakunnalla noin 500 ammattilaisen voimin.