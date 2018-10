Autokorjaamo-messuilla Marilyn, Nuuskija ja Formula Student -autot

Autokorjaamo-messujen demoalueella kurkistetaan tulevaisuuteen ja tutustutaan robottiauto Marilyniin, liikenteenkin päästöjä mittaavaan Nuuskijaan ja alan oppilaitosten kehittämiin upeisiin Formula Student -autoihin. Tietovarikon tietoiskut päivittävät korjaamo-alan ammattilaisten tiedot ja tubettaja Lakko ottaa nuorison haltuunsa. Autokorjaamo-messut järjestetään perjantaista lauantaihin 9. – 10.11. Messukeskuksessa Helsingissä. Käytössä on Messukeskuksen kolme hallia.

Autokorjaamo-messut on tänä vuonna viimekertaista huomattavasti suurempi tapahtuma. Se on pinta-alaltaan ja näytteilleasettajamäärältään kolmanneksen suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Tänä vuonna messuihin osallistuu 70 alan yritystä. Osastoilla on tuttuun tapaan paljon työnäytöksiä. Verkostoitumisten lisäksi korjaamoalan ammattilaiset voivat tutustua demo-alueella tulevaisuuden tekniikkaan ja kuunnella Tietovarikolla tietoiskuja.



Asiaa ja bloggaaja Lakko Tietovarikolla

Tietovarikolla kuullaan käytännönläheisiä esityksiä pyöränlaakerin vaihdosta ja hydraulisten työkalujen käytöstä sekä korjaamotoimintaankin vaikuttavaista asioista kuten älypiirtureiden muutoksista ja uusista avustavista kamera- ja tutkajärjestelmistä. Varsinkin nuoria korjaamoalan ammattilaisia tulee viihdyttämään messuille bloggaaja Lakko, joka kiertää demoalueella perjantaina 9.11. klo 13 ja haastaa pelaamaan Tietovarikolla. Tietovarikolla Lakko on klo 13.30, minkä jälkeen fanikohtaaminen on Café 3:ssa klo 14.00.

Suomen ensimmäinen robottiauto liikenteessä: Marilyn

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kehittämä robottiauto Marilyn kuulee, näkee ja aistii. Auton äly on kotimaista työtä. Robottiautossa on laserskannerit ja tutka, jotka muodostavat auton kaukonäön. Autossa on myös lämpökamera ihmisten ja eläinten havainnointiin sekä stereokamera ja tutka lähialueen tarkkailuun. Auto kykenee seuraamaan ohjelmoitua reittiä ja välttämään yllättäviin esteisiin törmäämistä ilman kuljettajan apua, jos kaistaviivat tai tien reunat näkyvät. Marilynissä on myös kokeiltu ihmissilmää paremmin sumuisissa ja jopa lumisissa olosuhteissa näkevää LiDAR tekniikkaa. Viimeisimpänä auto on opetellut automaattista parkkeerausta, josta on päässyt nauttimaan myös rajattu testijoukko.

Nuuskija-auto mittaa liikenteen päästöjä

Nuuskija on Metropolian autolaboratoriossa rakennettu liikkuva mittauslaboratorio. Nuuskijalla pystytään mittaamaan mm. liikenteen päästöjä sekä niiden leviämistä lähiympäristöön. Nuuskija on tehnyt jo vuosia eri olosuhteissa mittauksia ja erityisesti kaupunki-ilman laadusta ja siihen vaikuttavista pienhiukkas- ja pölypäästöistä on saatu hyvin mielenkiintoista tietoa. Auto ja mittalaitteet kehittyvät koko ajan ja nyt esillä on täysin uusi versio erityisestä ajoneuvosta. Isoimmat uudistukset ovat suurempi akkukapasiteetti mittalaitteille sekä hybridi-voimansiirto. Autolla on mahdollisuus ajaa myös sähköllä ilman lähipäästöjä.

Upeat Formula Student -kilpa-autot

Suomalaista insinööriosaamista esitellään demoalueella, jossa on kolme opiskelijoiden Formula Student -kilpailuun suunnittelemaa kilpa-autoa. Tampereen UAS Motorsportin suunnittelemassa autossa on 3d-tulostettu imusarja, takasiiven aktiiviero, itsetehty CAN-väylä, sähköinen vaihteenvaihdin ja kaasuläppä, magnesiumvanteet, itsekoneistetut navat ja olkavarret, ilmajousitus sekä hiilikuituinen monitoimiohjauspyörä. Auto on suunniteltu ja rakennettu yhdeksän kuukautta. Formula Student Oulun autossa on tehty isoja harppauksia muun muassa sähköpneumaattisen vaihteenvaihtojärjestelmän, ohjelmoidun dashboardin sekä kokonaisvaltaisen aerodynamiikkapaketin osalta. Auton suunnittelu on aloitettu vuonna 2016 ja nyt keväällä on tehty viimeistelyt. Kolmas auto on Metropolia-Motorsportin suunnittelema ja rakentama.

Joukkueet esittelevät kilpurinsa ja ovat kertomassa Formula Student -auton suunnittelu-, valmistus- ja ajokilpailusta. Demo-alueella on lisäksi Turun AMK:n eRallycross-projekti, jossa suunnitellaan ja rakennetaan sähkömoottorilla toimivan rally-cross-auton.

Virtuaaliseen oppimisympäristö Demo-alueella

VirtualAutoedU on VR-tekniikkaa hyödyntävä virtuaalinen oppimisympäristö, jossa autonasentajaopiskelijat oppivat alan perusteorian, osien ja osa-alueiden rakenteen, tarkoituksen ja toiminnan sekä pääsevät tekemään ensimmäiset työsuoritteet turvallisessa virtuaalisessa ympäristössä. Kun työsuorite onnistuu virtuaalisesti, pääsee opiskelija suorittamaan sitä konkreettisesti oikeaan autoon, jossa vielä hierotaan työturvallisuus ja ergonomia kohdilleen VirtualAutoedU:n neuvojen mukaan.

Autokorjaamo-messut järjestää Messukeskus Suomen Autoteknillisen Liiton toimeksiannosta. Tapahtuman mediakumppani on Suomen Autolehti. Tapahtuma on perjantaina ja lauantaina 9.–10.11.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Alan ammattilaiset pääsevät Autokorjaamo-messuille veloituksetta. Auto 2018 -tapahtuma järjestetään perjantaista sunnuntaihin 9.–11.11.2018 Messukeskuksessa. Yleisötapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Autotuojat- ja teollisuus ry:n kanssa. Auto-tapahtumaan Autokorjaamo-messujen kävijät pääsevät erikoishintaan 12 e/hlö (normaali lipun hinta ovelta 19 e, ennakkoon verkkokaupasta 16 e).

