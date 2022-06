Autolla Saariston Rengastiellä? Nämä kannattaa huomioida matkan suunnittelussa

Millainen kapasiteetti saaristoliikenteessä on ja onko saaristoliikenteessä pullonkauloja?

Parainen-Nauvo-lauttapaikalla on tällä hetkellä hyvä kapasiteetti myös ruuhka-aikoina. Liikenteeseen on tulossa lisäksi vuoden 2022 aikana toinen iso hybridialus. Elektraan ja tulevaan Alteraan mahtuu kerralla 90 henkilöautoa ja lauttojen maksimikantavuus on 450 tonnia.

Nauvo-Korppoo on Rengastien suurin pullonkaula. Tilanne on paranemassa, sillä lauttapaikalle tulee vuonna 2023 uusi isompi hybridilautta. Uuden lautan kapasiteetti on yli 60 prosenttia suurempi kuin nykyisen lautan Prostvik 1:n kapasiteetti. Uuden lautan myötä Prostvik-lautta jää lauttapaikalle varalautaksi sekä kesäsesongin aikaiseksi kakkoslautaksi nykyisen yli 60-vuotiaan varalautan tilalle.

Kustavi-Iniö-lauttapaikalla ensimmäiseen lauttaan ei välttämättä aina mahdu kyytiin ja vuorovälit ovat pitkiä. Kesällä 2022 kesäaikataulun voimassaoloaikaa on pidennetty koko Rengastien aukioloajalle (13.5.-4.9.2022), siten vuoroja on enemmän pidemmän aikaa. Aikataulut on synkronoitu Rengastien aikatauluihin. Tilanne paranee vuonna 2023, kun lauttapaikalle tulee isompi lautta. Parainen-Nauvo lauttapaikalla liikennöivä Sterna siirtyy Alteran myötä Kustavi-Iniö lauttapaikalle.

Miten päin Saariston Rengastie kannattaa kiertää?

Saariston Rengastiellä muut yhteydet Houtskari-Iniötä (Mossala-Dalen) lukuun ottamatta ovat maksuttomia maantielauttoja. Houtskari-Iniö-välillä liikennöi kesäkaudella avustettu yhteysalusreitti, joka on maksullinen. Avustetussa yhteysalusliikenteessä vuoromäärät eivät ole yhtä suuria kuin maantielauttaliikenteessä.

Houtskari-Iniö-välillä on päivittäin vain muutamia lähtöjä kumpaankin suuntaan ja tämä tulee huomioida matkaa suunniteltaessa. Heinäkuussa lähtöjä / suunta on 5 ja muina aikoina 4. Vilkkaimpaan kesäsesonkiaikaan lautan kapasiteetti on täydessä käytössä, eikä kaikkien ajoneuvojen pääsyä alukselle voida taata. Tämän vuoksi Saariston Rengastie suositellaan kiertämään ennemmin vastapäivään aloittaen Iniöstä kuin myötäpäivään Paraisten suunnasta.

Kun Iniöstä on päässyt Houtskariin, toimivat maantielauttayhteydet Houtskarista Paraisten suuntaan pitkälle iltaan, ja matkan jatkaminen omien suunnitelmien mukaan on varmempaa. Kannattaa huomioida, että Houtskarista Korppooseen ei ole yöliikennettä, sen sijaan muilla lauttapaikoilla liikennettä on ympäri vuorokauden. Mikäli taas aloittaa Rengastien kiertämisen Paraisten suunnasta, on pitkä matka palata takaisin mantereelle, mikäli ei ehdi tai mahdu alukselle Houtskarista Iniöön päivän viimeisellä vuorolla iltapäivällä.

Voiko auton ottaa yhteysalukselle?

Saariston yhteysalusliikenteessä alusten autopaikkojen määrä yhteysaluksilla vaihtelee 2–13 auton välillä. Auto kannattaa ottaa yhteysalukselle vain välttämättömissä tarpeissa – suosittelemme jättämään auton yhteysalusrannalle parkkiin. Huomioithan kuitenkin, että yhteysalusrannoilla on rajallinen määrä parkkipaikkoja. Osa parkkipaikoista voi olla sesonkiaikaan ruuhkaisia.

Suosittelemme kimppakyytejä saman seurueen kesken, jotta parkkipaikkoja riittäisi useammalle. Yhteysalusrannoilla auto on pysäköitävä liikennesääntöjen mukaisesti. Pysäköity auto ei saa tukkia esimerkiksi huolto- tai hätäkuljetuksia alukselle. Myös muiden autojen on päästävä kulkemaan esteettömästi parkkialueella.

Jos tarvitset auton mukaan yhteysalukselle, autopaikka kannattaa varata alukselta etukäteen. Yhteysalukselle voi tehdä autopaikkavarauksia aikaisintaan viikkoa ennen lähtöä, näin vältytään varmuuden vuoksi tehtäviltä varauksilta ja maksimoidaan aluksen käyttöaste. Tarkemmat varausohjeet ovat reittikohtaisissa aikatauluissa.

Mitä tarkoittavat yhteysalusliikenteen x- ja y-vuorot?

Pääasiallisesti yhteysalus poikkeaa saaressa vain tilauksesta.

Y-vuoro tarkoittaa sellaisia yhteysalusvuoroja, jotka pitää tilata hyvissä ajoin etukäteen aluksen puhelinnumerosta. Varauksen voi tehdä aikaisintaan viikkoa ennen ja viimeistään edellisenä päivänä.

Huomaathan, että käytännöt vaihtelevat. Aikataulusta kannattaakin tarkistaa, mihin kellonaikaan mennessä varaus pitää viimeistään edellisenä päivänä tehdä.

Mikäli saaressa poiketaan vain tarvittaessa, mutta alus liikennöi joka tapauksessa kyseisellä reitillä, tällaiset pysähdykset merkitään aikatauluun x-vuoron merkinnällä. X-vuorot voi tilata vasta aluksellakin.

Kannattaa huomioida, että x- ja y-vuorot vaikuttavat yhteysaluksen reittiin ja reitin matka-aikaan. Myös keliolosuhteet voivat vaikuttaa reittiin ja matka-aikaan. Tarkemmat tilausohjeet ja merkkien selitykset löytyvät reittikohtaisista aikatauluista.

X- ja y-merkinnöillä pyritään vähentämään tarpeetonta liikennöintiä saariin, kun matkustajia tai rahtia ei ole. Miehistö ei voi aina liikenteellisistä syistä, lastinkäsittelyn vuoksi tai lepoaikoina vastata puhelimeen. Tällöin alukselle kannattaa soittaa myöhemmin uudelleen.

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600