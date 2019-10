Automaattista liikennevalvontaa kehitettävä liikenneturvallisuuden lähtökohdista aiemman sakotuslinjan sijaan

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitus panostaa peruspalveluiden vahvistamiseen ja laaja-alaisten sosiaali- ja terveyskeskusten perustamiseen 16.10.2019 12:09:43 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun esittelemään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on perustaa laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia Suomeen, jotka pystyvät vastaamaan paremmin ihmisten hoitotarpeisiin. Vuonna 2020 hallitus on myöntämässä kunnille ja kuntayhtymille yhteensä 70 miljoonaa euroa valtionavustuksina. - Olen tyytyväinen, että Rinteen hallituksen panostukset kohdistuvat peruspalveluiden vahvistamiseen ja laaja-alaisten sosiaali- ja terveyskeskusten perustamiseen. Suomessa väestö ikääntyy ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö tulee lisääntymään koko maassa. Sote-palveluita täytyy siirtää suurempien järjestäjien vastuulle, jotta voimme turvata yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuuden kaikkialla Suomessa, toteaa Väätäinen. Pohjois-Savoon rahoitusta on tulossa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämishanketta vuonna 2020 yhteensä 3,325 m