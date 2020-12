Automatisoitu ja liikuteltava röntgenlaite parantamaan ja nopeuttamaan terveyspalveluja – prototyyppi rakenteilla potilastestejä varten

Tapaturma kuten kaatuminen laskettelurinteessä vaatii yleensä potilaan kipeytyneen raajan röntgenkuvausta ja sitä varten matkaa lähimpään sairaalaan tai päivystävään terveyskeskukseen. Lähitulevaisuudessa kuvantamispalvelut voidaan tuoda lähemmäksi potilasta. Oululaistutkijat kehittävät parhaillaan pienikokoista radiologista kuvantamislaitetta, jota jopa potilas itse pystyisi tarvittaessa käyttämään. Helppokäyttöisen ja joustavasti sijoitettavan röntgenlaitteen avulla voidaan paitsi parantaa terveyspalvelujen saavutettavuutta myös saada aikaan tuntuvia kustannussäästöjä terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Pienikokoisen röntgenlaitteen tekniset kysymykset on jo ratkaistu ja laitteen prototyyppi on rakenteilla Oulun yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikössä. Laitteen varsinainen innovaatio on automatisoitu potilaan ohjaus, joka opastaa potilasta asettamaan kuvattavan raajan oikeaan asentoon.

Itseohjautuvan röntgenlaitteen kuvausjännite ja ohjausmallinnus on mitoitettu kehitystyön tässä vaiheessa nilkan ja kämmenen luiden radiografiaan.

Röntgenlaitteen säteilysuojaus on toteutettu itse laitteeseen, millä sen koko on onnistuttu puristamaan noin 50x50x130 senttiin. Kompaktin kokonsa ansiosta laite voidaan periaatteessa sijoittaa mihin tahansa tilaan lähelle käyttötarpeita, kuten laskettelukeskukseen, kuntakeskukseen tai päivystyspoliklinikalle. Nykyiset isot röntgenlaitteet vaativat koko kuvaushuoneen lyijysuojaamisen, mikä on kallista ja tilaa vievää.

Pienikokoisen röntgenlaitteen kokonaiskustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin esimerkiksi kuntien terveyskeskuksissa nykyisin käytettävien röntgenlaitteiden. Laitteella voidaan keventää terveyskeskusten ja yliopistosairaaloiden koulutetun röntgenhenkilöstön työpanosta ja kohdentaa sitä vaativimpiin kuvantamistehtäviin. Työpanosta suuntaamalla saavutetaan kustannussäästöjä.

Röntgenlaitteen prototyypin valmistuttua tutkijoilla on tarkoitus käynnistää vertailevat kuvantamistutkimukset.