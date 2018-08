Auton vuosikymmeniä Suomessa -valokuvanäyttely Kangasala-talossa 9.9. saakka

Valokuvaaja Matti Vuorimaa kuvasi Tekniikan Maailma -lehdelle autoilun historiaa käsittelevän Autoilun vuosikymmeniä -juttusarjan vuonna 1985. Juttusarjan valokuvista koottu Auton vuosikymmeniä Suomessa -näyttely on nähtävillä Kangasala-talon toisessa kerroksessa 9.9.2018 saakka.

Valokuvien rinnalla nähdään toimittaja Jussi Juurikkalan samaa juttusarjaa varten laatimia tekstikatkelmia. Valokuvasuurennokset on saatu Vehoniemen automuseosta, joka aikoinaan hankki valokuvissa nähtävät ajoneuvot, autoiluvarusteet, puvut ja asusteet.

Matti Vuorimaa (1948–2016) toimi Tekniikan Maailma -lehden valokuvaajana yli neljännesvuosisadan ajan. Uransa aikana hän kuvasi autoja uutis- ja koeajokuvista vertailutestien, suurten autonäyttelykatsausten ja laajojen erikoisartikkelien kuviin.

Ennen uraansa Tekniikan Maailma -lehdessä Vuorimaa opiskeli New York Institute of Photography´ssa ja työskenteli New Yorkissa valokuvaaja Stanford Smilow´n assistenttina. Hän työskenteli lyhyen aikaa myös freelance-kuvaajana Zürichissä.

Valokuvataide oli Vuorimaalle rakas harrastus, ja hän suhtautui autoihin suorastaan intohimoisesti. Hän kokosi useita näyttelyitä, joiden kookkaat kuvat hän tavallisesti vedosti itse.

Matti Vuorimaa on kuvannut vuosien varrella useita Kimmo Pyykön teoksia.

Toimittaja, DI Jussi Juurikkala muistetaan monista auto- ja liikennealan kirjoistaan, lehtiartikkeleistaan sekä keskeisestä roolistaan maamme museoautoja koskevan lainsäädännön synnyssä.

Tekniikan maailma -lehti on yksi Urpo ja Hymy Lahtisen perustaman Lehtimiehet Oy:n kustantamista lehdistä. Lahtisten taidekokoelmaa esittelevä näyttely Picassosta Pyykköön – Lahtiset keräilijöinä on esillä Kimmo Pyykkö -taidemuseossa Kangasala-talossa 9.9.2018 saakka.

Auton vuosikymmeniä Suomessa -valokuvanäyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä Kangasala-talo, Vehoniemen automuseo ja Harjula Production Ltd.

Auton vuosikymmeniä Suomessa -valokuvanäyttely Kangasala-talon toisessa kerroksessa 9.9. saakka. Vapaa pääsy.

Näyttely on osa Vehoniemen automuseon 35-vuotisjuhlavuotta: www.automuseo.com.