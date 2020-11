Avaimen kevät 2021

Avaimen kevään kirjoissa keskustellaan perheistä, elämänhallinnasta, työelämästä ja mokailusta, pandemioista kirjallisuudessa, rakkaudesta Berliiniin. Keväällä katsotaan myös taidetta ja kuljetaan metsissä. Lasten kirjoissa seikkailevat Varpu Erosen ja Tuukka Sandströmin Rontti-kissa sekä Nora Lehtisen ja Anne Muhosen hauska Hilma-täti. Lapsille ilmestyvät myös tietokirja metsän eläimistä ja kuvakirja kukista. Kari Kakkosen elämyksellinen tietokirja koko perheelle Dragons Out! Lohikäärmeistä, ritareista ja ohjelmistotestauksesta ilmestyy jo joulukuussa 2020. Selkokirjoina julkaistaan novelleja, lastenkirjallisuutta sekä tietokirjoja.

Toimittaja Laura Roinisen Perhe parrasvaloissa -kirjassa erilaiset perheet kertovat matkastaan omanlaisekseen perheeksi. Missä yksinhuoltajaperhe on hyvä? Entä mitä löytyy aina meksikolais-suomalaisen perheen jääkaapista? Mistä tahattomasti lapsettomaksi jäänyt perhe haaveilee? Kirja ilmestyy helmikuussa 2021.

Niklas Åken Nonmarittajat keräilypyörteessä haastaa lukijan pohtimaan keräilyä ja käytetyn tavaran hyödyntämistä. Ratkaisu maailman ongelmiin ei löydy tavaran hävittämisestä, vaan käytetyn tavaran hyödyntämisestä. Sitä paitsi keräileminen mullistaa ihmissuhteesi, parantaa parisuhteesi ja takaa sinulle mielenkiintoisen elämän. Niklas Åke on intohimoinen keräilijä, joka on hionut keräilystrategian omaksi taiteenlajikseen. Teos ilmestyy maaliskuussa 2021.



Lainsäädännön mukaan työelämä on turvallinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kaikille, mutta todellisuus näyttää toiselta. Tiina-Emilia Kauniston Se ei johdu sinusta. Vähättelyn historia työelämässä auttaa ymmärtämään, ettei vähättely johdu sinusta. Olet osa hierarkkista työelämähistoriaamme, jossa joku on aina suljettu vallan ulkopuolelle. Kaunisto on työelämän erityisasiantuntija Monimuotoiset perheet -verkostosta. Taustaltaan hän on toimittaja ja työmarkkinajärjestön asiantuntija. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2021.



Marian katse. Kuvia, kuvitelmia ja kertomuksia on tietokirjailija Sisko Ylimartimon teos Mariasta, Jeesuksen äidistä. Kirja valottaa Marian elämän ohella hänen ympärilleen syntynyttä kulttia sekä monitahoista kertomus- ja kuvatraditiota. Ylimartimo on kirjoittanut kuvataiteesta, saduista, fantasiasta ja nuorisokirjallisuudesta, jota hän on myös suomentanut. Teos ilmestyy maaliskuussa 2021.

Johanna Frondeliuksen Mokaamalla menestykseen kertoo meille mahdollisesta elämänmuutoksesta asiantuntijahaastatteluiden ja oman polkunsa löytäneiden ihmisten tarinoiden kautta. Kirjailija antaa uutta näkökulmaa asioihin ja auttaa löytämään ratkaisut juuri itselle sopivaan tapaan elää. Kirjassa pohditaan myös millaista paremman työelämän pitäisi olla ja mitä meidän pitäisi työltä vaatia. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2021.



Tuula Vainikainen kirjoittaa Matkalla jossain Saksassa -kirjassaan rakkaudesta Berliiniin ja perheeseen. Saksan-matkoilla käydään Berliinin lisäksi mm. Füssenissä, Bautzenissa, Quedlinburgissa, Stralsundissa ja Frankfurt an der Oderissa. Koronakesänä 2020 matkustaminen ei ollut mahdollista. Ikävästä ja muistoista syntyi tarinallinen kirja. Vainikainen on historian maisteri, tietokirjailija ja tiedottaja. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2021.

Leena-Kaisa Laakson Metsän ovi ja muita kertomuksia on kirja metsästä inspiraation lähteenä, lohdun ja hyvän olon paikkana. Kirjassa kuljetaan polkuja ja katsotaan maisemia, kuljetaan niin kirjallisilla metsäpoluilla kuin oikeillakin. Mukana on sekä lyhytproosaa että faktaa. Omasta luontosuhteestaan kertovat muun muassa runoilija Risto Rasa, kuvataiteilija Sanna Kananoja, luontokuvaaja Mika Honkalinna sekä brittikirjailija Tiffany Francis-Baker. Kirja ilmestyy huhtikuussa 2021.

Pekka Vartiaisen kirjassa Ruttovuosi. Kirjoituksia kaunokirjallisuuden epidemiakuvauksista tutustutaan kaunokirjallisuuden lukuisiin klassisiin epidemiakuvauksiin. Pelkoa, mutta myös toivoa sisältävät tautitarinat alkavat Boccaccion Decameronesta ja tästä edelleen Daniel Defoen, Mary Shelleyn ja Edgar Allan Poen saattamina kertomuksiin, joita ovat laatineet monet aikamme tunnetuimmat kirjailijat Albert Camus’ta Gabríel Garcia Márqueziin, Stephen Kingistä Philip Rothiin. Kirja ilmestyy huhtikuussa 2021.



Seikkailua ja tietoa lapsille

Kari Kakkosen Dragons Out! Lohikäärmeistä, ritareista ja ohjelmistotestauksesta opettaa ohjelmistotestausta lohikäärmetarinoiden avulla ja se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita selvittämään, mitä ohjelmistotestaus on. Kakkosella on yli 20 vuoden kokemus ohjelmisto- testauksesta. Hänen yrityksensä Dragons Out Oy edistää ohjelmistotestauksen tuomista lasten tietoisuuteen. Kansi ja kuvitus Adrienn Széll. Kirja ilmestyy joulukuussa 2020.



Rontti-kissa ei ole hurja saalistajakissa vaan pieni ja kiltti kotikissa, jolla on taipumusta joutua kummallisiin tilanteisiin. Rontti tutustuu maailmanhiiri Pömpöttiin ja tämän pikkuserkkuihin, kohtaa metsässä kauhtuneen leijonan ja ystävystyy työttömän simpanssin kanssa. Jännitys huipentuu, kun Rontti-kissa sotkeutuu tahtomattaan taisteluun kansainvälisen nappikauppiaan perinnöstä. Varpu Erosen ja Tuukka Sandströmin Rontti-kissa ja kummallinen kesä ilmestyy helmikuussa 2021.



Nora Lehtisen ja Anne Muhosen Hilma-täti ja kuutamoseikkailu kertoo Hilman ja Viltsun lämpimästä ystävyydestä. Hilman luona mikään ei ole niin justiinsa, kunhan asiat tehdään suurella sydämellä. Hän on mukana monessa ja päätyykin kaikenmoisiin seikkailuihin.

Lehtinen on kirjailija ja Muhonen kuvittaja ja toimittaja. Hilma-täti ja kuutamoseikkailu ilmestyy helmikuussa 2021.

Metsässä kulkiessamme emme aina huomaa, kuinka metsän piiloista meitä tarkkailee useampikin silmäpari. Metsän eläimet kätkeyttyvät havujen suojaan, kivien ja kantojen taakse. Sari Kanalan ja Hannu Ahosen Piilosilla metsässä on lasten tietokirja, jossa ihmetellään ja arvuutellaan metsiin piiloutuvia eläimiä. Kanala on lastenkirjailija, tietokirjailija ja kouluttaja. Ahonen on palkittu luontovalokuvaaja. Kirja ilmestyy maaliskuussa 2021.

Silva Lehtisen Kauneimmat kukkamme on tarkoitettu koko perheen luontoharrastuksen tueksi. Teos esittelee yli kuusikymmentä luonnonvaraista kukkaa sanoin ja upein kuvin. Kuviin on pujahtanut myös kauniita perhosia ja hyönteisiä. Kirja ilmestyy huhtikuussa 2021.



Selkokirjoja kaikenikäisille

Tuija Takalan Niin metsä vastaa sisältää 13 novellia odottamattoimista asioista, joita metsassä voi tapahtua. Ihmiset ovat ennen uskoneet, että metsässä ja puissa on salaisia voimia. Onko niitä myös nyt? Se selviää novelleista. Teos ilmestyy tammikuussa 2021.

Lena Frölander-Ulfin Nelson Tiikeritassu on lastenkirja, jossa Nelson-poika etsii tietä kotiinsa kaupungin vaarojen läpi. Koditon Zamba-tiikeri suojelee Nelsonia ja opettaa hänelle rohkeutta. Kirja sopii koko perheen seikkailukirjaksi ja tarjoaa aikuisille lempeää yhteiskunta- kritiikkiä. Riikka Tuohimetsän selkomukauttama teos ilmestyy toukokuussa 2021.

Pertti Rajalan 50 keksintöä jotka muuttivat maailmaa on helppolukuinen koko perheen tietokirja kertoo keksinnöistä, jotka ovat muuttaneet maailmaa ja ihmisten elämää. Rajala on palkittu kirjailija, jonka tuotanto kattaa tietokirjoja sekä selkomukautettuja kirjallisuuden klassikoita. Kirja ilmestyy toukokuussa 2021



Koko perheelle sopiva Titanic. Maailman suurin laiva kertoo Titanicista, sen ensimmäisestä matkasta ja onnettomuudesta. Helppolukuinen kirja kertoo myös Titanicin erilaisista matkustajista. Kirjan kirjoittaja Silja Vuorikuru on kirjallisuudentutkija, joka on tutkinut Titanicia suomalaisessa kirjallisuudessa. Kirja ilmestyy toukokuussa 2021.

10-vuotiaan Viljan elämä muuttuu, kun Rosvolat ryöstävät hänet keskellä kesäpäivää. Vilja tutustuu Rosvolan perheeseen ja oppii nauttimaan rosvoelämän vapaudesta. Mutta mitä tapahtuu syksyllä, kun pitäisi palata kotiin ja kouluun? Me Rosvolat on Siri Kolun kirjasarjan ensimmäinen osa. Selkokirjan on kuvittanut Ina Majaniemi. Teos ilmestyy Hanna Männikkölahden selkomukauttamana kesäkuussa 2021.



Mervi Heikkilän Ähtärin eläinpuiston asukit on helppolukuinen selkokirja Ähtärin eläinpuiston asukeista. Mukana on myös lyhyitä tietoiskuja eri eläinlajeista. Heikkilä on lasten- ja nuortenkirjailija sekä kirjastotoimenjohtaja. Teos ilmestyy kesäkuussa 2021.



Kirjallisuuden hakuteoksia ammattilaisille

Ulla Monosen toimittama Aikuisten jatko- ja sarjakirjat kertoo tuttujen kirjasarjojen osat vanhimmasta tuoreimpaan ja vinkkaa uusien sarjojen äärelle. Suosittu hakuteos sisältää nimekkeet, ilmestymisvuodet sekä kustantaja- tiedot Suomessa julkaistuista jatko- ja sarjakirjoista. Edellistä hakemistoa on täydennetty vuosina 2019 ja 2020 ilmestyneillä kirjoilla sekä kevään 2021 ennakkotiedoilla. Tuija Mäen toimittama Lasten ja nuorten jatko- ja sarjakirjat -teokseen on koottu kirjat, joiden pääosassa ovat samat hahmot tai henkilöt kirjasarjan eri osissa. Asiasanat auttavat löytämään kiinnostavaa luettavaa. Hakuteos sisältää alkuvuoteen 2021 mennessä ilmestyneet jatko- ja sarjakirjat, niiden julkaisuvuodet, kustantajatiedot sekä asiasanat. Molemmat hakuteokset ilmestyvät tammikuussa 2021.