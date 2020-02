Avajaiset 13.2.20: Riiko Sakkinen, Antropomorfisten eläinten taksonomia, Luonnontieteellinen museo

Taiteilija Riiko Sakkisen Antropomorfisten eläinten taksonomia -näyttely herättelee Luonnontieteellisen museon vierailijoita miettimään eläinten roolia yhteiskunnassa ja suhteessa ihmisiin. Sakkisen inhimillistetyt eläinteokset ovat osana Luonnontieteellisen museon perusnäyttelyitä 13.2.–29.3.2020 välisen ajan. Näyttelyn avajaiset taiteilija Riiko Sakkisen ja Luomuksen johtajan professori Leif Schulmanin läsnä ollessa to 13.2.2020 klo 15:00–16:30. Tervetuloa!

Luonnontieteellisen museon dioraamojen yhteyteen ripustetut Riiko Sakkisen eläinaiheiset piirustukset herättävät katsojan pohtimaan eläinten ja ihmisen välistä suhdetta. Luonnontieteellisen museon näyttelyissä eläimet esitetään luontaisissa elinympäristöissään ja ne ovat lajiensa – taksoniensa – edustajia, ilman ihmisen niille antamia ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä. Sakkisen teoksissa eläimet sen sijaan ovat usein vaatteisiin puettuja ja niillä on jollakin tapaa poliittinen ja kantaaottava sanoma. Sakkisen taiteessa seikkailevat elintarviketeollisuuden maskotit ja lastenanimaatioiden sankarit.

– En käsittele eläimiä luonnontieteellisestä näkökulmasta vaan niiden roolia yhteiskunnassa, suhteessa ihmisiin. Minua kiinnostavat eläinten kulttuuriset merkitykset ja eläinten antropomorfisointi suhteessa eläinten oikeuksiin, kertoo taiteilija Sakkinen.

Eläinten ihmistenkaltaistamista, eli antropomorfismia on käytetty länsimaisessa taiteessa jo satojen vuosien ajan. Riiko Sakkinen on itsekin ammentanut vuosia taiteeseensa tästä motiivista.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtaja Leif Schulman näkee, että Sakkisen kanssa tehtävä näyttely-yhteistyö sopii luontevasti Luomuksen rooliin yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Massasukupuuttojen ja ilmastonmuutoksen aikakaudella ihmisen vaikutus luontoon ja eläimiin on kiistaton.

– Lisäksi on hyvä muistaa Riikon teoksissaan esiintuoma ihmisten monitahoinen suhde eläimiin. Kenellä on oikeus elää vapaasti? Onko tehotuotanto eettistä? Eläinten inhimillistäminen voi olla viatonta, mutta myös vahingollista. Rakastettava Puh-karhu herättää sympatioita, mutta Sepe ja muut satujen sudet esitetään ilkeinä pahiksina., pohtii Schulman.

Näyttelyn avajaiset taiteilija Riiko Sakkisen ja Luomuksen johtajan Leif Schulmanin läsnä ollessa Luonnontieteellisessä museossa Helsingissä to 13.2.2020 klo 15:00–16:30. Sakkinen ja Schulman ovat avajaisissa myös median tavattavissa ja haastateltavissa. Tervetuloa!

Turborealisti Riiko Sakkinen

Sakkinen nimeää itsensä turborealististiseksi taiteilijaksi. Hän näyttää maailman sellaisena kuin se on. Teoksissa on merimiesnuttuihin puettuja ankkoja ja miekkailevia kilpikonnia, koska meitä ympäröivä visuaalinen maailma on niitä täynnä. Sakkinen ei kuitenkaan kuvaa asioita joita kannattaa tai joista pitää, vaan asioita joita hän vastustaa ja inhoaa.

Riiko Sakkinen valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2002. Sakkisen teoksia on esitelty laajasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Hänen piirustuksiaan kuuluu useisiin merkittäviin taidekokoelmiin, kuten New Yorkin Museum of Modern Artin, Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin kaupungin taidemuseon ja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin.

Sakkisen kaksi eläinaiheista näyttelyä on samanaikaisesti esillä Luonnontieteellisessä museossa ja Galerie Forsblomilla. Riiko Sakkinen: Animal Show Business,Galerie Forsblom, 14.2.–15.3.2020

Luonnontieteellinen museo

Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsinki

Aukioloajat, liput ja lisätiedot: luomus.fi/museo

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

- Luomuksen johtaja Leif Schulman, p. leif.schulman@helsinki.fi, p.0505487692

- Markkinointikoordinaattori Salla Mehtälä, salla.mehtala@helsinki.fi, p. 0503114681