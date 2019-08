Avajaisviikko: Uusi JYUnity Fest avaa lukuvuoden rennosti

Tulevaisuuden ratkaisuja korkeakoulujen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen 27.8.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Lakiuudistus velvoittaa uudenlaisiin ratkaisuihin: Jyväskylän yliopistossa on koolla kansainvälinen asiantuntijajoukko korkeakouluopiskelun esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvien kysymysten äärellä. Jyväskylän Yliopistossa järjestetään kansainvälinen Best Practices in Universal Design for eLearning in Higher Education -konferenssi 28.–29.8.2019.