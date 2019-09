Avaruustekniikasta hämähäkkisilkkiin ja biotalouteen – yli 2 000 tyttöä ja naista kokoontuu kolmeen teknologiatapahtumaan

Teknologiayrityksiin tarvitaan lähivuosina yli 53 000 uutta osaajaa. Lukiolaisten Shaking up Tech, yläkoululaisten Tyttöjen päivä -tapahtuma Heurekassa ja tekniikan ammattilaisten Women in Tech tuovat esiin tekniikan alan rajattomia mahdollisuuksia ja roolimalleja

10.–11. lokakuuta ympäri Suomea järjestetään tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa naisia ja tyttöjä tekniikan aloille. Torstaina 10. lokakuuta Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto ja Tampereen yliopisto esittelevät tekniikan alan rajattomia mahdollisuuksia lukiolaisille Shaking up Tech -tapahtumassa. Perjantaina 11. lokakuuta Pääkaupunkiseudun soroptimistit ja Heureka esittelevät yläkoululaisille kiinnostavia tekniikan alan ammatteja ja Women in Tech kokoaa yhteen tekniikan alan naisosaajia.

Tutkimusten mukaan tytöt ovat 10–11-vuotiaina matematiikassa vielä yhtä hyviä kuin pojat ja yhtä kiinnostuneita luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta. 14-vuotiaina osaamisessa ja etenkin kiinnostuksessa on jo eroa tyttöjen ja poikien välillä, ja lukiossa erot kasvavat selkeiksi.

Shaking up Techin suunnittelua vetänyt Aalto-yliopiston kehityspäällikkö Marja Niemi tietää, että innostavilla esimerkeillä ja kohtaamisilla voi olla urasuunnitelmille valtava merkitys.

”Kyselymme mukaan viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Shaking up Tech lisäsi huomattavasti osallistujien kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan. Paljon alasta kiinnostuneita oli tapahtuman jälkeen yli kaksinkertainen määrä verrattuna tilanteeseen ennen tapahtumaa.”

Karola Salminen osallistui viime vuonna Shaking up Tech –tapahtumaan, ja tänä syksynä hän on aloittanut kone- ja rakennustekniikan opinnot Aalto-yliopistolla.

”Tapahtuman puheenvuorot olivat kannustavia ja inspiroivia, ja alaa esitelleet kone-ja rakennustekniikan opiskelijat saivat minut vakuuttuneeksi valinnastani.”

Shaking up Techin tapahtumat ja työpajat levittäytyvät kolmen yliopiston kampuksille Espooseen, Lappeenrantaan ja Tampereelle. Niissä voi perehtyä tarkemmin muun muassa aivoihin, avaruustekniikkaan, hämähäkkisilkkiin, elektronimikroskooppiin ja kosmetiikan kemiaan. Heurekan tyttöjen päivän tapahtumassa taas voi syventyä esimerkiksi poliisin rikoslaboratorioon, biotalouteen tai keittiökemiaan.

Women in Tech -viikkoa vietetään 7.–11. lokakuuta. Viikko huipentuu 11. lokakuuta tekniikan alan osaajat kokoavaan Women in Tech Forumiin Finlandiatalolle.

”Teknologiayrityksiin tarvitaan jo vuoteen 2021 mennessä 53 000 uutta osaajaa. Shaking up Techin sekä soroptimistien ja Heurekan tapahtumien tavoite houkutella lisää naisia ja tyttöjä tekniikan aloille on todella tärkeää alan diversiteetin kannalta”, sanoo kasvuohjelmien päällikkö Piia Simpanen Teknologiateollisuudesta.

Eri ikäluokille suunnattujen tekniikan alan tapahtumien kesken on myös monenlaista yhteistyötä. Työelämäprofessori Risto Sarvas kutsuu kansainvälisenä tyttöjen päivänä, perjantaina 11. lokakuuta tusinan verran Otaniemen lukion opiskelijoita Aalto-yliopistoon kokemaan päivän professorina.

”Lukiolaisten päivään kuuluu myös esiintyminen Heurekan tapahtumassa, jossa he kertovat tyttöjen näkökulmasta teknologiaan", Sarvas sanoo.

LUT-yliopiston Johanna Naukkarinen korostaa, että naisten saaminen teknologian suunnitteluun on tärkeää, jos tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia halutaan monipuolistaa.

”Esimerkiksi moneen tekniikan aihepiiriin liittyvä opetus saattaa olla hyvin laitekeskeistä, kun tyttöjä kiinnostaa usein enemmän se, mitä laitteilla voidaan tehdä.”