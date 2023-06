Avia Real Estatelta Helsinki-Vantaan lentokentän alueelle 34 miljoonan logistiikkainvestointi

Uusi logistiikkakeskus toimii Suomen päälajittelukeskuksena osana globaalia DHL Express -pikakuljetusverkostoa. Sen kautta tulevat kulkemaan kaikki Suomen saapuvat ja lähtevät Express-lähetykset. Logistiikkakeskuksessa tulee työskentelemään noin 150 henkilöä, ja määrän odotetaan kasvavan useilla kymmenillä.

AVIA Real Estaten toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen on iloinen merkittävästä investoinnista.

- Olemme strategiassamme sitoutuneet lentokenttäalueen pitkäjänteiseen kehittämiseen, ja meille on tärkeätä, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa sopivat nykyaikaiset tilat.

Tontilla tällä hetkellä sijaitsevat vanhat rakennukset puretaan syksyn aikana, ja uuden, yli kahden jalkapallokentän kokoisen (n. 16 000 brm²) logistiikkakeskuksen rakentamisen arvioidaan alkavan maaliskuun alussa. Rakennus luovutetaan DHL:lle loppukesällä 2025.

DHL Express vastaa uudella logistiikkakeskuksella lentopikakuljetusten kasvuun.

- Olemme vuosien aikana suunnitelmallisesti investoineet ja vahvistaneet toimintojamme Suomessa. Tällä hankkeella nostamme käsittelykapasiteettiamme merkittävästi. Uusi ajanmukainen logistiikkakeskus antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet tuottaa myös jatkossa luotettavia ja nopeita kuljetuspalveluja, jotka tukevat suomalaisten vienti- ja tuontiyritysten kilpailukykyä, sanoo DHL Express (Finland) Oy:n toimitusjohtaja Oktay Nuri.

DHL Express on AVIA Real Estaten pitkäaikainen vuokralainen, ja uutta investointia on suunniteltu jo jonkin aikaa.

- Purettava kiinteistö on jo elinkaarensa loppupuolella, joten on hienoa saada tilalle uusi kansainvälisten ympäristö- ja päästötavoitteiden mukaisesti rakennettu terminaali. Terminaali tullaan rakentamaan LEED Gold -sertifikaatin kriteereiden mukaisesti. Tilojen pääasiallinen lämmitys on maalämpö ja katolle rakennetaan aurinkovoimajärjestelmä, Pitkänen kertoo.

Projektin pääurakoitsija on Meijou Oy ja pääarkkitehtitoimisto Ark. toimisto Siltanen & Laakso Oy.