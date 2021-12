Aviadorin kevät 2022: Viiden minuutin juttuja, Tapaus Meursault, Hamletin uusi suomennos, persialaista runoutta, Vedeera-sarjan kolmas osa ja paljon muuta!

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Hannu Mäkelä: Viiden minuutin juttuja

Kirjailija-akateemikko Hannu Mäkelä tarkastelee uusimmassa teoksessaan maailmanmenoa milloin hymyillen tai jopa satiirisen naurun lävitse, milloin taas vakavammin sävyin. Mennytkin on teksteissä läsnä omien lapsuus- ja nuoruusmuistojen kautta. Silti vahvimmin teksteissä näyttäytyy ihmisten elämä nykyajan Suomessa kaikessa monimuotoisuudessaan.

Viiden minuutin jutuissa teinirakastutaan ujosti ja petytään, jahdataan lepakkoa, ohitetaan Baddingin kioski, sivalletaan hallitusta, haikaillaan aitoa televisiodraamaa. Yhtä lailla koetaan myös arkisen ihmisen onnea ja haikeutta tai samaistutaan vanhan koiran kesään.

ULKOMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Kamel Daoud: Tapaus Meursault

Algerialaisen kirjailija Kamel Daoudin palkitun ja ylistetyn romaanin lähtökohtana on Albert Camus'n klassikkoteos Sivullinen. Daoudin romaanissa päähenkilö surmaa ranskalaisen hetki Algerian itsenäistymisen jälkeen ja joutuu tilille teoistaan. Vähän aiemmin sama teko olisi tuonut hänelle sankarin aseman.

Daoud käy Tapaus Meursault -romaanissaan kriittistä debattia klassikon kanssa ja tekee samalla kunniaa Camus'n sanataiteelle ja sen herättämille ajatuksille. Leena Rantasen suomennos puolestaan tekee kunniaa Daoudin romaanille.

William Shakespeare: Hamlet. Maailman paras näytelmä?

Loputtomille erilaisille tulkinnoille ja käännöksille avoin Hamlet on monien mielestä ”näytelmien näytelmä”, jopa synonyymi teatteritaiteelle. Professori-näytelmäkirjailija Lauri Sipari tutustui tähän Shakespearen pääteoksena pidettyyn näytelmään jo 1960-luvulla sekä suomentajana että ohjaajana. Uutta suomennostaan hän on hionut pitkään ja liittänyt mukaan perusteellisen esseen kokemuksistaan ja näkemyksistään Hamletista sekä sen ohjaamisesta ja välittämisestä suomen kielelle.

Ollako vai ei olla, siinä pulma:

Jalompaa onko hengen kärsiä

Kaikk’ inhan onnen iskut sekä nuolet

Vai käydä miekkaan tuskain merta vastaan,

Lopettain kaikki? – Kuolla, – nukkua,

Ei muuta

Maulānā Jalāluddin Rumi: Humalan ja lemmen lauluja – Rumin nelisäkeet

Persialainen, nykyisen Afganistanin alueella syntynyt Rumi, koko nimeltään Maulānā Jalāluddin Muhammad Rumi (1207-1273), kuuluu maailmankirjallisuuden kestäviin klassikoihin. Aiemmin suomentamaton Humalan ja lemmen lauluja sisältää valikoiman Rumin nelisäkeitä ja myös katsauksen persialaiseen kulttuuriin tämän myös teologina, lainoppineena ja mystikkona tunnetun runoilijan tekstien kautta. Teoksen suoraan persiasta suomentanut filosofian tohtori Joonas Maristo (s. 1983) hallitsee persian lisäksi arabian.

LASTEN- JA NUORTENKIRJALLISUUS

Jarkko Tontti: Vedeera ja polttavan auringon maa

Palkitun Vedeera-sarjan kolmannessa romaanissa haltijaneito Vedeera lähtee uhkarohkealle matkalle. Yhdessä kumppaniensa kanssa hänen on selvitettävä surua ja kuolemaa levittävän pölyn alkulähde ja kuka sitä valmistaa.

Vedeera ja polttavan auringon maa on kahden edellisen Vedeera-seikkailun tavoin myös vertauskuvallinen. Se kysyy, onko tutulla kotoisella maailmalla ja oudolla valtakunnalla sittenkin jotain yhteistä. Voivatko haltija, ihmiset ja uudet etelässä kohdatut kansat ylittää ennakkoluulonsa?

TIETO- JA HARRASTEKIRJALLISUUS

Outi Papamarcos: Ja sitten tuli Trump

Mikä sai amerikkalaiset nostamaan presidentikseen Donald Trumpin? Mikä ja

ketkä ovat Trumpin nousun takana? Entä mikä voisi lopettaa Yhdysvalloissa nyt

raivoavan arvojen sisällissodan?

Suomesta parikymppisenä Yhdysvaltoihin muuttanut Outi Papamarcos valottaa omakohtaisin havainnoin, miten demokratian nimiin vannonut suurvalta muuttui 40 vuoden aikana vähitellen Jenkkilästä Trumppilaksi. Kirjoittaja tulkitsee amerikkalaisten poliittisia valintoja kulttuurituntemuksensa pohjalta, ja pohdintojaan hän taustoittaa Euroopan ja Amerikan historian synkillä tapahtumilla, filosofian klassikoiden ajatuksilla, näkemyksillä poliittisista dystopioista ja muumien elämänviisauksilla.

Mika Karttunen: Shakki, matti! – Joka kodin shakkiopas

Kaikkialle maailmaan levinneen ikivanhan lautapelin alkuperämaa on lähteestä riippuen

joko Persia tai Intia. Suomessakin tätä ”vihreän sametin jalkapalloa” on pelattu satoja vuosia, ja viime vuosina suosio on entisestään kasvanut kaikissa ikä- ja yhteiskuntaluokissa.

Shakin seitsenkertainen Suomen mestari Mika Karttunen on opettanut vuodesta 2011 lähtien erityisesti kouluikäisiä lapsia. Teoksessa Shakki, matti! – Joka kodin shakkiopas hän opastaa kaikenikäiset pelistä kiinnostuneet tämän jalon pelin saloihin opettamalla siirrot ja säännöt sekä muut perusteet. Karttunen perehdyttää pelaajat myös yleisempiin avauksiin, tärkeimpiin loppupeleihin, hyökkäykseen, puolustukseen sekä kaikkein olennaisimpiin taktisiin ja strategisiin ideoihin.

Tuukka Hämäläinen: Progressiivisen rockin sydän

Monet progressiivisen rockin merkkiteokset ajoittuvat 1970-luvulle, jolloin esimerkiksi King Crimson, Yes, Genesis ja Pink Floyd elivät kukoistuskauttaan. Mikä teki näistä aiempia rajoja rikkoneista yhtyeistä ja heidän keskeisistä, usein myös klassisen taidemusiikin elementtejä sähköiseen ympäristöön yhdistäneistä teoksistaan aikaa kestäviä?

Tuukka Hämäläinen (s. 1987) sukeltaa teoksessaan tutkimaan progen keskeisiä teoksia 1960-luvun lopulta aina nykypäivään. Teos ruotii progressiivisen rockin suuria teemoja

kansitaiteesta klassisen musiikin vaikutteisiin ja sanoituksista kappaleiden sanomaan.

Yllämainittujen lisäksi julkaisemme keväällä 2022 seuraavat teokset:

Sari Vuoristo: Etäisyys linnuntietä

Maarit Verronen: Orionin vyö

Riikka Ulanto: Neitsytlento

A.H. Tammsaare: Korpiojan isäntä

Jyrki Pellinen: Alamaa

Katariina Vuorinen: Myöhempien kesien jumalat (Los dioses de los veranos ulteriores)

Jaakko Kemppainen: 100 peli-ideaa

Teemu Salminen: Kirjeitä New Yorkista – trumpetisti Simo Salmisen tarina

Pirkko Ilmanen, Markku Karpio, Riika Kotka ja Päivi Lukkarila: Sanastajan Tarinamatkaopas sanojen metsästäjille

Tapani Bagge: Jäätävää kyytiä

Katri Tapola ja Selja Raudas: Linnun neljä laulua

Sergio Augusto Sánchez: Pikku avokadon tarina

Tulevien kirjojen tarkemmat tiedot löytyvät kevään 2022 katalogistamme, joka löytyy oheisesta linkistä: Aviadorin kevät 2022

Aviador Kustannus kiittää kaikkia nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan vuodesta 2021 ja toivottaa hyvää uutta vuotta 2022!