Avidly kasvaa Mikkelissä – alueella paljon potentiaalia

Markkinoinnin palvelutoimisto Avidly avaa uuden toimipisteen TUMA-taloon Mikkelissä. Samalla työntekijämäärä kasvaa, kun Mikkeliin palkataan uusi projektipäällikkö.

Avidly on toiminut Mikkelissä aktiivisesti toukokuusta 2018, kun vielä tuolloin Zeeland Familyna tunnettu Avidly osti strategisen markkinoinnin ja viestinnän yrityksen Nitroidin. Mikkeli on toimipaikkana tärkeä ja läsnäolo kaupungissa on olennaista olemassa olevien asiakkuuksien kannalta.

– Näemme Mikkelissä paljon potentiaalia. Mikkelissä on vilkkaan opiskelijaelämän, hyvän startup-skenen ja virkeän kotimaisen yritystoiminnan ansiosta paljon mahdollisuuksia kasvulle, kertoo liiketoimintajohtaja ja strategi Sanna Rautio.

Uusi toimipiste turva- ja materiaaliteknologian innovaatiokeskus TUMA:ssa takaa Avidlylle keskeisen paikan lähellä asiakkaita ja kumppaneita niin kaupungin keskustassa kuin kampusalueella. Talossa toimivat muun muassa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, LUT-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yksiköt, useita eri alojen yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita. Kaupungissa tehdään ainutlaatuista tutkimusta esimerkiksi vesitutkimuksen alalla.

– TUMA-talo on mukava tapaamispaikka lähellä kaunista Kasarminmäkeä. Uudet tilat antavat myös mahdollisuuksia laajentumiselle tulevaisuudessa.

Mikkelissä pitää pääkonttoriaan muun muassa bussiyhtiö Savonlinja, jonka brändin Nitroid uudisti muutama vuosi sitten. Lisäksi Avidly vastaa ensi vuonna jalkautettavasta Mikkelin kaupungin brändiuudistuksesta ja bränditarinasta, joka on ehtinyt herättää jo paljon keskustelua.

Tähän asti Avidly on toiminut Mikkelissä yhden työntekijän voimin. Nyt graafinen suunnittelija Jenny Korhonen saa seurakseen projektipäällikkönä aloittavan Laura Salosen, joka tulee vastaamaan myös alueen uusasiakashankinnasta.

Uusi toimipiste avataan 1.11.2018 osoitteessa Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli.