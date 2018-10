Avidly uudisti Yamaha Motor Europen markkinointikonseptit

Yamaha Motor Europe uudistaa markkinointiaan ja konseptejaan Euroopassa. Uudet markkinointikonseptit on kehitetty yhdessä suomalaisen markkinointitoimisto Avidlyn kanssa, joka valittiin yhtiön lead agencyksi vuoden alussa. Uusi “EmPowered by Yamaha” -kattokonsepti antaa Yamahalle uuden, luovan ja inspiroivan tavan puhutella asiakkaitaan.

Avidly (aiemmin Zeeland Family) aloitti Yamaha Motor Europen markkinointikumppanina alkuvuodesta. Yhteistyö lähti liikkeelle Yamaha Motor Europen Marine-liiketoiminnan konseptien uudistamisesta.

– Jo varsin varhaisessa vaiheessa huomasimme, että Yamahan alabrändit tarvitsevat vahvan kattokonseptin. Halusimme laajentaa näkökulmaa tavalla, joka koskettaa kuluttajia ja on riittävän joustava, jotta sitä voidaan soveltaa eri tarkoituksiin ja eri markkinoilla, sanoo Avidlyn luova suunnittelija Erno Bärlund.

Ratkaisu Yamahan kattokonseptiksi löytyi varsin läheltä. Jo aiemmin markkinoinnin käytössä ollut termi “Powered by Yamaha” laajennettiin pienillä muutoksilla kattamaan koko tuoterepertuaarin.

– Tuotteissamme on kyse isommasta asiasta kuin vain paremmasta suorituskyvystä ja teknisestä ylivoimasta. Haluamme ennen kaikkea voimaannuttaa ihmistä. “EmPowered” on oivallus, joka kuvastaa paitsi teknistä ylivertaisuuttamme myös tapaamme puhua asiakkaille ja ottaa heidät mukaan tarinaamme, kertoo Yamaha Motor Europen viestintäpäällikkö Renzo Moscou.

EmPowered -konseptin lisäksi Avidly suunnitteli yhtiön vesijeteille uuden markkinointikonseptin “Make Waves”, joka julkistettiin joitakin viikkoja sitten. Sen ytimessä on puhdas hauskanpito, joka on ominaista vesijeteille: jännitystä, adrenaliinia ja raakaa voimaa.

Avidly on uudistanut myös Yamahan omistamien venebrändien Yamarinin ja Yamarin Crossin brändi-ilmeet, jotka näkyvät verkosta veneen kylkiin.

– Yamahan tuotteissa on ennen muuta kyse korkeasta laadusta ja intohimosta veneilyä kohtaan. Avidlyn rakentamat uudet konseptit nostavat brändimme uudelle tasolle. Ne kuvastavat sitä kaikkea, jota haluamme brändimme kuluttajille edustavan, sanoo Moscou.

Yamahan ja Avidlyn yhteistyö on jatkuvasti laajentunut sen edetessä. Markkinoinnin lisäksi Avidly on tehnyt yhtiölle sisältöjä Yamahan sosiaalisen median kanaviin ja hoitaa myös community managementia. Tällä hetkellä koko Yamahan visuaalinen identiteetti on Avidlyssä työn alla.

– Työskentely Yamahan eurooppalaisen tiimin kanssa on ollut sekä mielenkiintoista että palkitsevaa. Avoin ja vuorovaikutteinen työskentelytapa on toimintamme ydin, ja niiden varassa olemme onnistuneet rakentamaan luottamukselliset suhteet varsin lyhyessä ajassa. Kuten monien muidenkin asiakkaidemme kanssa, käytämme ketterän markkinoinnin metodeja ja markkinoinnin viimeisimpiä työkaluja. Työskentely on mahdollisimman läpinäkyvää ja avointa kaikille. Näin toteutamme merkityksellistä markkinointia, jossa asiakas on oleellinen osa tiimiä, ei sen ulkokehällä”, sanoo Avidlyn Customer Success Manager Tanja Martin.