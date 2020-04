Avoimen väylä kasvatti suosiotaan hakutapana Jyväskylän yliopistoon

Avoimen väylältä Jyväskylän yliopistoon pyrki kevään 2020 toisessa yhteishaussa 519 hakijaa. Hakijamäärän kasvu on peräti 97 prosenttia edellisvuoden väylähakuun verraten. Tuolloin avoimen väylältä tutkintokoulutukseen haki 263 henkilöä.

Avoimen väylä on entistä suositumpi reitti Jyväskylän yliopistoon, joka on kehittänyt hakutapaa määrätietoisesti osana koordinoimaansa Toinen reitti yliopistoon -hanketta (TRY). Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen kertoo, että valintaperusteiden uudistamisen ohella Jyväskylän yliopistossa on lisätty avoimen väylältä valittavien opiskelijoiden aloituspaikkamääriä.

”Avoimen väylää pidetään tiedekunnissamme toimivana opiskelijavalintatapana, jolla saadaan opintoihinsa sitoutuneita opiskelijoita. Aloituspaikkakiintiö vaihtelee hakukohteittain 14–24 prosentin välillä”, Lerkkanen sanoo.

Valtakunnallisesti väyliä on noin 250, joista 32 on Jyväskylän yliopiston hakukohteisiin. Suosituin näistä hakukohteista tänä keväänä oli kauppakorkeakoulun yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon haki 104 henkilöä avoimen väylän kautta. Yhteensä avoimen väylältä pyrki 519 hakijaa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Opiskelijavalinta avoimen väylältä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi perustuu muun muassa hakijan aiemmin suorittamiin opintoihin sekä opintomenestykseen.

Osa yliopistojen opiskelijavalintojen uudistuksen kokonaisuutta

Avoimen väylästä kehitetään uskottavaa opiskelijavalintatapaa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Yliopistojen opiskelijavalintoja onkin pyritty uudistamaan kokonaisuutena, jossa avoimen väylä on selkeässä roolissa muiden valintatapojen rinnalla.

”Avoimen väylä on ollut jo vuosikymmeniä hakutapana yliopistoon, mutta tuoreiden hakutulosten perusteella voimme todeta, että se löydetään nyt aiempaa paremmin. Tavoitteenamme on ollut TRY-hankkeessa väylien kehittämistyön ohella lisätä niiden tunnettuutta”, projektipäällikkö Paula Savela Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Toinen reitti yliopistoon (2018–2020) on valtakunnallinen korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa on mukana 11 yliopistoa.

Avoimen väylä on toimintavarma hakutapa poikkeustilanteessakin

Väylähakuun soveltuvia yliopisto-opintoja voi suorittaa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa sekä sen yhteistyöoppilaitoksissa. Monien alojen väyläopintoja voi opiskella pääasiassa etänä, joten ne sopivat monenlaiseen elämäntilanteeseen.

”Avoimen väylä osoittaa arvonsa myös vallitsevassa tilanteessa, kun sekä ylioppilaskirjoitukset että valintakokeet vaativat erityisjärjestelyitä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen”, avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen toteaa.

Kevään 2021 hakuun tähtäävien on mahdollista aloittaa avoimen väylän opinnot jo nyt, sillä Jyväskylän yliopiston valintaperusteet on vahvistettu pääosin vuoteen 2022 saakka. Valintaperusteissa kerrotaan, mitä opintoja hakijan tarvitsee suorittaa ja mitä muita hakuehtoja on huomioitava. Osaan Jyväskylän yliopiston hakukohteista valitaan kaikki hakuehdot täyttävät hakijat.



Lisätietoa Jyväskylän yliopiston avoimen väylistä: jyu.fi/avoimen-vayla