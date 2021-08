Avoimen väylän illassa saat tietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta avoimessa yliopistossa

Jaa

Avoimen väylä on yksi hakutapa yliopistoon todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Jyväskylän yliopiston avoimen väylän illassa tiistaina 10.8.2021 esitellään väyläopiskelua ja suosituimpia väyliä. Tilaisuus järjestetään verkossa.

Opiskelijavalinta avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen perustuu ennen hakua suoritettuihin väyläopintoihin. Opinnot tukevat myös yksilön alanvalintaa: avoimen väylällä hakija tutustuu käytännössä kiinnostavaan alaan ja sen opiskeluun yliopistossa. Väyläopinnot ovat laajuudeltaan keskimäärin 15–60 opintopistettä.

Jyväskylän yliopiston Avoimen väylän illassa esitellään muun muassa kauppatieteiden, kasvatustieteiden, viestinnän, psykologian ja luonnontieteiden avoimen väyliä. Tilaisuus alkaa avoimen väylän yleisinfolla, johon on suositeltavaa osallistua ennen alakohtaisia tietoiskuja.

Avoimen väylän ilta järjestetään Zoom-verkkoalustalla tiistaina 10.8.2021 klo 16–19. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostitse muutama päivä ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu mukaan avoimen väylän iltaan: avoin.jyu.fi/vaylailta-2021

Jyväskylän yliopisto hyvittää avoimen väylän opintomaksuja

Jyväskylän yliopisto jatkaa lukuvuonna 2021–2022 avoimen väylän opintomaksujen hyvittämistä ensimmäistä opiskelupaikkaansa tavoitteleville hakijoille. Yliopisto haluaa näin tukea tutkintotavoitteista opiskelua myös avoimessa yliopistossa.

Avoimen väylän opintomaksuja palautetaan 25 opintopisteen verran niille, jotka tähtäävät tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon ja joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai aiempaa korkeakoulututkintoa.

Avoimen väyliä on Jyväskylän yliopiston kaikkiin kuuteen tiedekuntaan. Viime vuosina väyliä on uudistettu ja laajennettu, jotta yliopistoon voisivat hakeutua erilaiset, eri-ikäiset ihmiset koulutustaustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Eri tieteenalojen väyläopinnot ovat siis avoimia kaikille, mutta opintomaksujen hyvitykset on tarkoitettu ensimmäistä korkeakoulututkintoaan tavoitteleville.