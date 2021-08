Avoimen yliopiston opinnot Keski-Suomen seutukaupungeissa: Syksyn tarjonta on auki

Keski-Suomessa avointa korkeakouluopintojen tarjontaa kehitetään seutukaupunkien toimijoiden ja opintojen tarjoajien yhteistyössä. Tavoitteena on helposti lähestyttävä, paikallisesti palveleva ja Keski-Suomen alueen osaamistarpeisiin vastaava opintotarjonta. Opintojen infotilaisuuksia on tarjolla elokuussa verkon välityksellä.

Avoimet korkeakouluopinnot ovat avoimet kaikille. Keski-Suomen seutukaupungeissa ja niiden lähialueilla opintomahdollisuudet tuodaan lähelle muun muassa paikallisten hubien ja opiskeluryhmien avulla.

”Avoin yliopisto on kehittänyt tarjontaansa seutukaupungeille kartoitusten osoittamaan kysyntään ja alueiden osaamistarpeisiin pohjautuen, yhdessä avoimen JAMK:n kanssa. Tuomme tarjolle nyt uudenlaisen, aiempaa monipuolisemman ja joustavamman tarjonnan. Avoimen yliopiston Keski-Suomen paikallisessa tarjonnassa on opiskeltavissa niin perusopintokokonaisuuksia kuin erilaisiin osaamistarpeisiin vastaavia osaamiskokonaisuuksia”, kertoo JYU avoimen aluetoiminnasta vastaava koulutuspäällikkö Muru Linjala.

Osaamista eri toimialoille joustavasti

Keski-Suomen seutuopintojen tarjonnan kolme osaamiskokonaisuutta palvelevat niin aiheista kiinnostuneita kuin työelämän tarpeita. Niistä opiskelija voi muotoilla omanlaisensa opintopaketin. Lisäksi tarjonnassa on Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot ovat tarjolla Jämsässä, Äänekoskella, Keuruulla, Viitasaarella ja Pihtiputaalla. Psykologian perusopinnot tarjotaan Äänekosken ja pohjoisen Keski-Suomen alueella, Mänttä-Vilppulassa niitä tarjoaa Autere-opisto. Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopintoja voi opiskella Jämsän työväenopiston ohjauksessa.

Työelämäosaamiseen keskittyvä osaamiskokonaisuus kokoaa mm. IT-alaan, asiantuntijuuden kehittämiseen ja liiketoimintaan liittyviä kursseja. Ihmisen kehitys ja ympäristö -osaamiskokonaisuus tarjoaa eri alojen tutkittuun tietoon pohjautuvia näkökulmia elämänkulkuun ja hyvinvointiin. Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla taas tuo kaivattua monitieteistä osaamista alalla toimiville ja sinne tähtääville.

Perusopintokokonaisuudet koostuvat tietyistä opetussuunnitelman määrittelemistä opintojaksoista. Seutukaupungeissa perusopinnot opiskellaan ohjatusti paikallisissa ryhmissä. Viestinnän ja journalistiikan sekä psykologian perusopintokokonaisuuksien Zoom-infotilaisuus pidetään 16.8. alkaen klo 17.30. Jämsän taidehistorian ja taidekasvatuksen opintojen info on 6.9. klo 17.

Osaamiskokonaisuuksista voit poimia vapaasti omaan opintosuunnitelmaasi ne opinnot, jotka sopivat sinulle. Näissä opinnoissa ei ole paikallista ohjausta, mutta opintojen sisältöjä voidaan välittää paikallisten hubien kautta. Zoom-infotilaisuus uusista osaamiskokonaisuuksista pidetään ma 30.8. alkaen klo 17.

Jokainen on tervetullut avoimiin yliopisto-opintoihin

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa, ja se on mahdollista esimerkiksi työn ohella. Opinnot ovat avoimet kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Tietyillä kursseilla olevat esitietovaatimukset näkyvät kurssien tiedoissa.

”Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi tarttua opintoihin itselleen sopivimmalla tavalla ja kehittää osaamistaan. Haluamme, että kynnys yliopisto-opintojen hyödyntämiseen ja niihin tutustumiseen on matala. Jokainen niistä kiinnostunut on tervetullut mukaan”, Muru Linjala sanoo.