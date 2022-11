”Avoimesta kampanjasta oli hyötyä Akavalle”

Akavan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. Valinnan teki tänään koolla ollut Akavan liittokokous. Toisena ehdokkaana ollut Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen kiittää kilpakumppania avoimesta kampanjasta ja hyvästä keskustelusta, josta Akava on jo hyötynyt.

– Näkyvä kampanja on ollut eduksi keskusjärjestölle. Kävimme lukuisia hyviä keskusteluja ja prosessi oli avoin. Haluan onnitella Mariaa valinnasta ja toivon, että hyvä yhteistyö jatkuu edelleenkin. Kiitän myös Akavan toimistoa ehdokkaiden asiallisesta ja tasapuolisesta kohtelusta, Jari Jokinen sanoo.

Jokinen on ollut Akavan hallituksen 1. varapuheenjohtaja tämän vuoden tammikuusta lähtien ja jatkaa tehtävässä. Hänen mielestään ammattijärjestöjen on syytä jatkaa uudistusten tiellä. TEKissä Jokinen on toteuttanut pitkäjänteistä uudistusohjelmaa.

– Aloitimme reilut neljä vuotta sitten muutostyön TEKissä. Ensimmäinen askel oli sisäisen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen jäsenlähtöisemmäksi. Sitten tehtiin organisaatiomuutos ja uudistettiin toimitilat. Viestintämme ja brändimme ovat uudistuneet raikkaammiksi ja jäsenlähtöisemmiksi. Palvelukanavien muutos on parhaillaan käynnissä. On ollut upeaa olla tekemässä tätä muutosta yhdessä tekkiläisten kanssa. Muutosten onnistumisen selkein mittari on jäsenmäärä, joka on kasvussa, Jokinen kuvaa.

– Toivon, että Akavankaan uudistuminen ei jää pelkiksi kampanjapuheiksi. Järjestökentän pitää muuttua avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan. Yhdessä tekemällä olemme vaikuttavampia, hän jatkaa.