Avoimet kulttuuriaineistot käyttöön kulttuurihackathonissa!

Avoimiin kulttuuriperintöaineistoihin keskittyvä hackathon Hack4FI – Hack your heritage! järjestetään Helsingin kaupunginmuseossa 5.–7.10.2018. Neljättä kertaa pidettävään ilmaiseen tapahtumaan on rekisteröitynyt noin 90 moniammatillisesta yhteistyöstä ja kulttuuriaineistojen luovasta uudelleenkäytöstä kiinnostunutta osallistujaa. Viikonlopun työskentelyn tuloksia esitellään Helsingin kaunpunginmuseossa sunnuntaina 7.10. klo 15 alkaen. Esittelytilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Viikonlopun aikana 5.–7.10. kaupunkilaiset ja kansainväliset vieraat ideoivat uusia avoimille aineistoille perustuvia konsepteja, palveluita ja teoksia kaikkien käyttöön. Hackathonin tavoitteena on edistää ihmisten osallisuutta kulttuuriin ja historiaan sekä lisätä tietoa digitaalisesta kulttuuriperinnöstämme.



Viikonlopputapahtumassa työstetään suomalaisten taide- ja kulttuuriorganisaatioiden vapaasti käytettävissä olevia aineistoja, esimerkiksi valokuvia, taideteoskuvia, videoita, karttoja, arkkitehtuuripiirroksia ja historiallisia tekstejä. Tapahtumassa on seitsemän eri teemakokonaisuutta, jotka tarjoavat näkymiä kansalliseen muistiimme. Kokonaisuudet ovat koonneet YLE, Suomen valokuvataiteen museo, Helsingin kaupunginmuseo, Kansallisgalleria, Kansallisarkisto, Aalto-yliopiston arkisto, Musiikkimuseo Fame, Open Knowledge Finland ja Wikimedia Suomi. Osallistujat voivat esimerkiksi tehdä aikamatkan suomalaiseen historiaan joko Signe Branderin jalanjäljissä tai vaikkapa Säkylän paikallishistoriaan, sukeltaa valokuvataiteen historiaan, tehdä itse ennen ja nyt -valokuvapareja, tutkia miten kulttuuri on muokannut ympäristöämme tai vaikkapa luoda ääniteoksen Sibeliuksen inspiroimana. Osallistujien käytössä on myös arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja yhteen kokoava Finna.fi-palvelu. Finna-rajapinnan kautta kuka tahansa saa käyttöönsä yli 13 miljoonan aineiston kuvailutiedot esimerkiksi uusien verkkopalveluiden kehittämistä varten. Finna.fi-palvelussa on haettavissa myös yli 450 000 avoimesti lisensoitua suomalaista kulttuuriperintöä edustavaa kuvaa. Toinen avoimen tiedon yhteistyökumppani on HRI – Helsinki Region Infoshare -palvelu, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun avointa dataa ja sen avulla toteutettuja sovelluksia. Lisäksi Gallen-Kallelan Museo, Mannerheim-museo, Kansallismuseo, Museovirasto ja Musiikkiarkisto tarjoavat avoimia aineistojaan kaikkien hyödynnettäväksi. Viikonlopun työskentelyn tuloksia esitellään Helsingin kaunpunginmuseossa sunnuntaina 7.10. klo 15 alkaen. Esittelytilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat hävikkiruokaravintola Loop, Helsingin Sanomain Säätiö, CoolHead Brew, Misc Management ja Wide <open source science> -hackathon. Hanke on saanut rahoitusta Museoviraston avustuksista museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. --- AvoinGLAM järjestää Hack4FI – Hack your heritage -hackathonin yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. AvoinGLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums) on osa kansainvälistä OpenGLAM-verkostoa, joka koostuu avoimien sisältöjen ja tiedon kanssa työskentelevistä toimijoista. Verkosto tekee yhteistyötä GLAM-organisaatioiden kanssa, järjestää työpajoja ja seminaareja sekä jakaa tietoa ja kokemuksia avoimesta kulttuurista ja kulttuuriaineistojen avaamisesta. AvoinGLAM on osa Open Knowledge Finland ry:tä. OKFI on vuonna 2012 perustettu yhteisölähtöinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii osana kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. Yhdistys edistää tiedon avoimuutta, avoimen tiedon hyödyntämistä sekä avoimen yhteiskunnan kehittymistä sen eri sektoreilla.

