Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla

Avoimia työpaikkoja on maakunnassa hyvin tarjolla ja kesäkuukausien jälkeen avoimien työpaikkojen määrä kääntyi jälleen kasvuun. Elokuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna lähes 10 600 työpaikkaa. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi 5 800. Elokuussa haettiin erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöitä (mm. tarjoilijat, kokit) sekä rakennus- (mm. rakennustyöntekijät, kirvesmiehet) ja sote-alan (mm. lähihoitajat) osaajia.



Elokuun lopussa vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 6 300, mikä on 1 300 pitkäaikaistyötöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 240 vähemmän kuin heinäkuussa. Myös yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä väheni hieman (-100). Alku vuoden aikana vähintään yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt 3 500–3 600 tasolla.



Työttömien määrä laski kaikissa ikäryhmissä. Ikäluokissa esimerkiksi alle 25-vuotiaita työttömiä oli Pohjois-Pohjanmaalla elokuussa vajaa 2 500, mikä on noin 350 työtöntä nuorta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli elokuun lopussa noin 900 vähemmän kuin vuosi sitten (5 700). Naisten työttömyys väheni selvästi miehiä enemmän. Elokuun lopussa työttömistä työnhakijoista miehiä oli 9 800 ja naisia 7 700.



Työllistymistä edistetään eri palvelumuodoin. Elokuun lopussa TE-hallinnon palveluihin osallistui 7 300 henkilöä. Kaikista palveluissa olleista 38 % oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli noin 1 400 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300 opiskelijaa. Vuoden takaiseen verrattuna yksityiselle sektorille ja kuntiin työllistettyjen määrä lisääntyi noin 350 henkilöllä. Myös vuorotteluvapaasijaisten, työvoimakoulutuksessa, työnhaku- ja uravalmennuksessa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna. Omaehtoisesti opiskelevien määrä laski yli 300 viime vuoden elokuuhun verrattuna.