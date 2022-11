Avoin ammattikorkeakoulu mahdollistaa opinnot monenlaisissa elämäntilanteissa - myös tutkinto-opiskelijan paikka voi aueta

Avoimien korkeakouluopintojen tarjonta on erittäin laaja ympäri Suomen. Saatavilla on myös ajasta ja paikasta riippumattomia verkko-opintoja. Opintomaksu on korkeintaan 15 euroa opintopistettä kohden.

— Avoimet ammattikorkeakouluopinnot ovat käytännössä AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmiin kuuluvia opintoja. Niissä on mahdollista kokeilla matalalla kynnyksellä edes yhden kurssin verran, onko jokin tutkinto-ohjelma itselle sopiva, kertoo kehittämispäällikkö Tiina Hakkarainen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

—Jotkut täydentävät avoimessa ammattikorkeakoulussa aiempaa osaamistaan tai tekevät kesken jääneen tutkinnon loppuun. Oma tarve ja kiinnostus on opinnoissa keskeistä, lisää Jatkuvan oppimisen päällikkö Lea Yli-Koivisto Tampereen ammattikorkeakoulusta.

TAMKissa moninainen opintotarjonta

TAMKin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa yksittäisiä opintojaksoja, laajempia opintokokonaisuuksia sekä polkuopintoja. Osa suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa, osa avoimen ammattikorkeakoulun omissa ryhmissä. Tarjolla on myös toisen asteen opiskelijoille suunnattuja kurkistuskursseja, joissa nuorilla on tilaisuus tutustua korkeakouluopintoihin. TAMKin alumneilla on mahdollisuus opiskella maksutta vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Opintoja järjestetään myös tietyille kohderyhmille räätälöityinä paketteina. Hakkaraisen ja Yli-Koiviston mielestä valmiisiin opintopaketteihin tulisi panostaa tulevaisuudessa enemmänkin.

—Olemme pian aloittamassa esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan opinnot, joiden idea lähti työelämän tarpeista. Kyseessä on 30 opintopisteen kokonaisuus, joka suoritetaan verkossa työn ohella. Räätälöidyt opintopaketit hyödyttävät hyvin kohderyhmäänsä ja ovat joustava tapa opiskella, Hakkarainen sanoo.

Polkuopinnoista tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot ovat tietyn tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opintoja, jotka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ne ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos ei ole tullut yhteishaussa valituksi ja etsii muuta reittiä korkeakouluopintoihin. Opiskelija ilmoittautuu suorittamaan polkuopinnot kokonaisuudessaan. Kun ne on suoritettu, opiskelijalla on mahdollisuus hakea avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopinnoissa suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkinto-opinnoissa.

— Lähes kuka tahansa voi ilmoittautua polkuopintoihin. Ilmoittautujalla on kuitenkin oltava yleiset korkeakouluvalmiudet kunnossa, ja hänen on osattava tutkinnon kieli riittävän hyvin. Avoimen väylän haussa valituksi tulemiseen on hyvät mahdollisuudet, jos polkuopinnot sujuvat hyvin, Lea Yli-Koivisto sanoo.

Seuraava ilmoittautuminen TAMKin polkuopintoihin on auki 1.—2.12.2022. Tarjolla on sekä AMK- että YAMK-opintoja, ja opinnot alkavat tammikuussa 2023. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoimen korkeakouluopetuksen ammattilaiset kokoontuvat yhteen

Tampereen korkeakouluyhteisö järjestää avoimen korkeakouluopetuksen päivät Tampereen yliopistolla 9.—10.11.2022. Tuolloin avointen korkeakouluopintojen ammattilaiset ympäri Suomen kokoontuvat ajankohtaisten aiheiden ääreen ja tapaamaan kollegoita. Tämän vuoden teemoina ovat Digivisio 2030 -hanke sekä jatkuvan oppimisen strategia. Tapahtumaan on tulossa lähes 200 osallistujaa.

Avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen tapahtuma on järjestetty koronavuotta lukuun ottamatta vuosittain vuodesta 2015 lähtien.

—Teemme tiivistä yhteistyötä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Toiminnalla on pitkät perinteet, ja esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun kehittäjäverkosto on ollut olemassa jo parikymmentä vuotta. Viime vuonna nimi muutettiin jatkuvan oppimisen kehittäjäverkostoksi, Tiina Hakkarainen kertoo.

