Avoin kutsu lapsille, aikuisille, päiväkodeille, kouluille ja työpaikoille: Otetaan lapset mukaan töihin 22. marraskuuta 2019

Lapsen oikeuksien viikko on huipentunut tuhansilla työpaikoilla Lapsi mukaan töihin -päivään vuodesta 2016. Lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto sekä työ- ja elinkeinoministeriö toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi viettämään teemapäivää tänäkin vuonna.

Lapsi mukaan töihin -päivä on tärkeä elämys ja kokemus lapselle, mutta se tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia ihan kaikille. Teemapäivässä kohtaavat maailmat, joiden olisi hyvä toimia yhdessä.

Kaikkien vanhemmilla ei ole työtä: voisitteko te työpaikkana tarjota vaikkapa kokonaiselle luokalle vierailumahdollisuuden? Otetaanhan huomioon nekin, jotka eivät tuo lasta töihin – työpaikan yhteisten pelisääntöjen sopiminen hyödyttää kaikkia.

Lapset tuottavat yrityksen someen riemukasta sisältöä. Päivän yhteydessä on mainio tilaisuus kerrata säännöt siitä, missä saa kuvata ja mitä, sekä miettiä sitä, mikä on someen sopivaa sisältöä.

Koulut voisivat antaa Lapsi mukaan töihin -päivään osallistuville mukaan esimerkiksi haastattelutehtäviä tai muun raportin. Tärkeän teemapäivän jälkeen kouluissa ja päiväkodeissa voitaisiin keskustella päivän kokemuksista. Koulut voisivat järjestää yhdessä työelämävierailuja, jolloin nekin, joiden vanhemmat eivät voi ottaa lasta mukaan töihin, pääsisivät osallistumaan.

Suomalainen työelämä on toivottanut avosylin lapset tervetulleiksi tutustumaan paikkoihin, joissa aikuiset tekevät työtä ja siihen, mitä työnteko on. Päiväkodit ja koulut ovat tarjonneet mahdollisuuden lapsille päästä tutustumaan tärkeiden aikuistensa arkeen. Paljon unohtumattomia kokemuksia ja raikkaita ideoita on syntynyt päivän tuloksena.

Luodaan lisää hyviä käytänteitä ja pidetään lapset mukana – ihan jokainen päivä.

Olette jokainen lämpimästi tervetullut viettämään päivää kanssamme!

Lapsiasiavaltuutettu

Lastensuojelun Keskusliitto

Työ- ja elinkeinoministeriö



lapsimukaantoihin.fi