Avoin verkkokurssi talouskriiseistä: Nyt on toisin, mutta miten?

Helsingin yliopiston luentosarjalla talouskriiseistä ja niiden lievittämisestä puhuvat muun muassa Vesa Vihriälä, Olli Rehn ja Sixten Korkman.

Kukaan ei vielä tiedä, miten kauan koronavirusepidemia kestää. Virusepidemian pysäyttäminen on yhteiskunnan ensimmäinen tehtävä.

Samalla on selvää, että taloudellisen toiminnan pysäyttäminen merkitsee valtavaa taloudellista sokkia koko maailmassa ja väistämättä myös Suomessa. Edessä on terveyskriisin ohella myös talouskriisi, vaikka sen suuruuta tai luonnetta emme vielä tiedäkään.

Tämä ei ole ensimmäinen talouskriisi maailman tai Suomen historiassa. Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff käyvät kuuluisassa kirjassaan This time is different, läpi viimeisen 800 vuoden aikaisia finanssikriisejä. Pääviesti on, että kriisit toistuvat ja niillä on paljon yhteistä. Mutta aina on myös eroja.

Helsingin yliopisto järjestää kaikille avoimen verkkokurssin, jonka tavoite on asettaa nyt kehkeytymässä oleva kriisi perspektiiviin. Helsingin yliopiston Tiedekulmasta tallennettavien luentojen päähuomio on viime vuosikymmenien talouskriiseissä: Suomen 1990-luvun lama, globaali finanssikriisi, eurokriisi. Kurssilla käydään läpi, mitä yhteisiä ja mitä erilaisia piirteitä kriiseissä on ollut ja miten kriisejä ja niiden seurauksia on politiikalla pyritty lievittämään. Tämä auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta ja ehkä myös hahmottamaan, millaisin toimin vahingot voidaan nyt pitää mahdollisimman pieninä.

Kurssin luennoitsijat ovat taloustieteilijöitä, jotka eri tavoin ovat perehtyneet talouskriiseihin. Usealla on myös kokemusta politiikan valmistelusta ja toteutuksesta aikaisempien kriisien yhteydessä. Kurssin järjestää Helsingin yliopisto.

Nauhoitetut luennot julkaistaan Tiedekulman sivuilla ja linkit jaetaan luentosarjan verkkosivuilla keskiviikkoisin ja perjantaisin kahden 30–45 minuutin luennon kokonaisuuksina. Ensimmäinen luento julkaistaan perjantaina 27.3. kello 12. Luentosarjan päättää webinaari, jossa pyritään vastaamaan kysymykseen, miten kriisin taloudellisia kustannuksia pitäisi julkisen vallan toimin pyrkiä lievittämään.

Kurssin ohjelma (muutokset mahdollisia)

pe 27.3.

Roope Uusitalo & Vesa Vihriälä:

Johdanto. Mistä talouskriiseissä on kyse?

ke 1.4.

Jaakko Kiander: Suomen 1990-luvun lama

Vesa Vihriälä: Globaali finanssikriisi ja Suomi

pe 3.4.

Olli Rehn: Eurokriisi ja sen opit

Jukka Pekkarinen: Epävakauden pitkä historia

ke 8.4.

Jari Eloranta: Talouden toiminta poikkeusoloissa

Markku Lehmus Korona-kriisi – mitä nyt tiedetään?

ke 15.4.

Niku Määttänen: Talouskriisien mekanismit

Hanna Westman: Pankkikriisit ja niiden hallinta

pe 17.4.

Seija Ilmakunnas: Työmarkkinat talouskriiseissä

Sixten Korkman: Yhteiskuntien resilienssi kriiseissä



ti 21.4.

Webinaari: Mitä pitäisi tehdä?

Koulutuskokonaisuuteen pääsee tutustumaan ilman tunnuksia kirjautumalla vierailijana-kohdasta. Kurssin suorittamista varten tulee käyttäjällä olla Helsingin yliopiston voimassaolevat tunnukset.