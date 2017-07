”Avointa dataa, onnellisia työntekijöitä ja parempi maailma” - avoimen datan mahdollisuudet esillä Mindtrek-tapahtumassa

6.7.2017 08:38 | Kuutoskaupunkien avoin data

Avoimen datan ja avointen rajapintojen mahdollisuuksia yritysten uudenlaiselle liiketoiminnalle ja yrityskulttuurille avataan jälleen Mindtrek-tapahtuman Open World -osuudessa 20.-21.9.2017. Esittelyssä uusia teknologioita sekä mm. Siemensin matka avoimempaan yrityskulttuuriin.

Uusia teknologioita esittelevä ja tulevaisuuden mediakulttuuria luotaava Mindtrek-tapahtuma järjestetään jälleen Tampereella 20.-21.9.2017. Mindtrek koostuu useammasta osa-alueesta, joista Open World keskittyy avoimeen lähdekoodiin, avoimeen dataan ja avoimiin rajapintoihin sekä erityisesti siihen, miten eri alojen yritykset voivat hyödyntää näitä ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia näistä syntyy. Avoimet rajapinnat liittyvät olennaisesti myös tapahtuman muihin osa-alueisiin, koska sen liiketoimintapotentiaali koskettaa laajasti teknologiainnovaatioita.

Tapahtumassa kuullaan esimerkkejä yrityksistä, joissa avoimen lähdekoodin hyödyntäminen on muuttanut liiketoimintamalleja perinteisessä yrityksessä, kuten Siemensillä, sekä tapauksia, joissa se on mahdollistanut yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen, kuten Futurice ja Solita.

Viime vuosina kaupungit ja kunnat ovat panostaneet laajasti datan avaamiseen. Tätä on tehty mm. Suomen kuuden suurimman kaupungin Tampereen, Helsingin, Vantaan, Espoon, Turun ja Oulun 6Aika-yhteistyöllä. Avoimen datan 6Aika-hanketta johdetaan Tampereella Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:ssä.

“Tampereen kaupunki on vuodesta 2013 sitoutunut tiedon avoimuuteen niin kaupunkistrategiassa kuin pormestariohjelmassa. Täällä on kunnostauduttu erityisesti liikenne- ja paikkatiedon avaamisessa. Avoimen datan 6Aika-hankkeessa Tampere haluttiin päätoteuttajaksi osaamisensa ja näyttöjensä, mutta myös ennakkoluulottoman otteensa ja sitoutuneisuutensa vuoksi”, kertoo kehityspäällikkö Matti Saastamoinen Tredeasta.

Mindtrek on kansainvälinen teknologiakonferenssi, joka järjestetään vuosittain Tampereella. Konferenssissa kuullaan uusista teknologiatrendeistä, teknologian mukanaan tuomista haasteista sekä sen luomista liiketoimintamahdollisuuksista. Konferenssin kävijäkunta muodostuu eri alan yritysten ja julkishallinnon edustajista, opiskelijoista ja tutkijoista. Tänä vuonna tapahtumaan odotetaan viime vuoden tapaan yli tuhatta osallistujaa.

Ke 20.9.

8:30 - 10:00 Breakfast & Check-In

10:45 - 11:30 “The Six City Strategy: Open Real-Time Interfaces on Transport and Traffic”

11:00 - 11:30 “Digitalization”, Markus Mannio, Tieto

11:30 - 13:00 Networking lunch

13:00 - 13:30 “Open Data Business - How to Do It?”

13:45 - 14:15 “Case Stories: Open APIs Boosting Our Business”

14:15 - 15:15 Coffee

16:00 - 16:30 “Shake It Up - FOSS as a Force for Culture Change”, Karsten Gerloff, Siemens

16:45 - 17:15 “On Open Source, Happy Employees and a Better World - Case Chilicorn Fund”, Sebi Tauciuc, Futurice







To 21.9.

8:30 - 09:45 Breakfast & Check-In

10:45 - 11:15 “Why Custom Software Should Be Open Source”, Panu Kalliokoski, Solita

11:15 - 12:45 Networking lunch

12:45 - 13:15 TBA

14:30 - 15:00 “Jenny - Enabling People To Concentrate On Meaningful Conversations” Teemu Kinos, Get Jenny





Ohjelman kokonaisuudessaan löydät täältä. Esityskieli on englanti.







Tapahtumapaikka ja -aika:

20.-21.syyskuuta, 2017

Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

Lisätiedot:

Jenna Tuominen

Konferenssikoordinaattori, Mindtrek

+358 400 41 5858

jenna.tuominen@mindtrek.org



Median ilmoittautuminen seuraavan linkin kautta Media Accreditation