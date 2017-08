Avomaan salaateista elokuun herkkuja

Kutsu tiedotusaamiaiselle: Suomen suosituin lähiruokatapahtuma ja Suomen parhaat oluet Helsingin Rautatientorilla 3.-5.8.2017 28.7.2017 10:42 | Tiedote

Jo seitsemättä kertaa yhdessä Syystober-olutjuhlan kanssa järjestettävä Herkkujen Suomi -lähiruokatapahtuma on uudistunut ja yhtenäistynyt yhdeksi tapahtumakokonaisuudeksi. Saman taivaan alla kohtaavat tänä vuonna suomalainen Street Food, Suomen parhaat oluet ja herkulliset ruokamarkkinat. Uutuutena tänä vuonna se, että koko alue on nyt anniskelualue - asia, josta iloitsemme suuresti, koska ruoan ja juoman yhdistäminen on luontevampaa kuin koskaan. Herkkujen Suomi-lähiruokatapahtuma järjestetään Helsingin Rautatientorilla 3.-5.8.2017.